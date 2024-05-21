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"Бросает вызов": названо российское оружие, затмевающее аналог из НАТО
"Бросает вызов": названо российское оружие, затмевающее аналог из НАТО - РИА Новости, 21.05.2024
"Бросает вызов": названо российское оружие, затмевающее аналог из НАТО
Российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит F-16, который Запад обещает поставить Украине, что снижает потенциальную эффективность американского... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T10:19
2024-05-21T10:19
2024-05-21T10:19
технологии
украина
вооруженные силы украины
су-57
f-16
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит F-16, который Запад обещает поставить Украине, что снижает потенциальную эффективность американского самолета для ВСУ, пишет Newsweek."В то время как F-16 обеспечит надежность и универсальность для обороны Украины, усовершенствованные возможности низкой радиолокационной заметности Су-57 бросают серьезный вызов", — подчеркнули в издании.Отмечается, что российский истребитель может нести высокое разнообразие вооружений, а также способен летать на сверхзвуковой крейсерской скорости. Кроме того, добавили в публикации, Су-57 имеет возможность синхронизироваться с наземными радарами, что дает ему колоссальное преимущество нам американским F-16.Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Российский самолет способен летать на сверхзвуковой крейсерской скорости, а также имеет внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, новейший комплекс бортового оборудования.
https://ria.ru/20240520/udar-1947103682.html
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технологии, украина, вооруженные силы украины, су-57, f-16
Технологии, Украина, Вооруженные силы Украины, Су-57, F-16
"Бросает вызов": названо российское оружие, затмевающее аналог из НАТО
Newsweek: истребитель Су-57 превосходит американский F-16
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости.
Российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит F-16, который Запад обещает поставить Украине, что снижает потенциальную эффективность американского самолета для ВСУ, пишет Newsweek
.
"В то время как F-16 обеспечит надежность и универсальность для обороны Украины, усовершенствованные возможности низкой радиолокационной заметности Су-57 бросают серьезный вызов", — подчеркнули в издании.
Отмечается, что российский истребитель может нести высокое разнообразие вооружений, а также способен летать на сверхзвуковой крейсерской скорости. Кроме того, добавили в публикации, Су-57 имеет возможность синхронизироваться с наземными радарами, что дает ему колоссальное преимущество нам американским F-16.
Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Российский самолет способен летать на сверхзвуковой крейсерской скорости, а также имеет внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, новейший комплекс бортового оборудования.