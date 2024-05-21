Глава МИД представит Белоруссию на траурной церемонии по президенту Ирана
Глава МИД Алейник представит Белоруссию на траурной церемонии по Раиси
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану
Флаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану
МИНСК, 21 янв - РИА Новости. Белоруссию на официальной траурной церемонии в память о президенте Ирана Эбрахиме Раиси и других погибших при крушении вертолета чиновников этой страны представит глава белорусского МИД Сергей Алейник, сообщил РИА Новости пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
"В соответствии с поручением главы государства Беларусь на официальной траурной церемонии в память погибших президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейна Амира Абдоллахиана и сопровождающих их лиц представит министр иностранных дел Сергей Алейник", - сказал он.
Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.