https://ria.ru/20240521/iran-1947489605.html

Глава МИД представит Белоруссию на траурной церемонии по президенту Ирана

Глава МИД представит Белоруссию на траурной церемонии по президенту Ирана - РИА Новости, 21.05.2024

Глава МИД представит Белоруссию на траурной церемонии по президенту Ирана

Белоруссию на официальной траурной церемонии в память о президенте Ирана Эбрахиме Раиси и других погибших при крушении вертолета чиновников этой страны... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T17:42

2024-05-21T17:42

2024-05-21T17:52

белоруссия

иран

крушение вертолета президента ирана

в мире

сергей алейник

хосейн амир абдоллахиан

ибрахим раиси

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МИНСК, 21 янв - РИА Новости. Белоруссию на официальной траурной церемонии в память о президенте Ирана Эбрахиме Раиси и других погибших при крушении вертолета чиновников этой страны представит глава белорусского МИД Сергей Алейник, сообщил РИА Новости пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз."В соответствии с поручением главы государства Беларусь на официальной траурной церемонии в память погибших президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейна Амира Абдоллахиана и сопровождающих их лиц представит министр иностранных дел Сергей Алейник", - сказал он.Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.

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белоруссия

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Кирилл Волков

белоруссия, иран, крушение вертолета президента ирана, в мире, сергей алейник, хосейн амир абдоллахиан, ибрахим раиси