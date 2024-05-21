https://ria.ru/20240521/iran-1947469169.html
Руденко и замглавы МИД Ирана Сафари обсудили двусторонние договоренности
Руденко и замглавы МИД Ирана Сафари обсудили двусторонние договоренности - РИА Новости, 21.05.2024
Руденко и замглавы МИД Ирана Сафари обсудили двусторонние договоренности
Замглавы МИД России Андрей Руденко обсудил с замглавы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари завершение подготовки межгосударственного договора,... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T16:29
2024-05-21T16:29
2024-05-21T17:33
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Замглавы МИД России Андрей Руденко обсудил с замглавы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари завершение подготовки межгосударственного договора, реализацию двусторонних договоренностей, сообщили в МИД РФ.По сообщению на сайте министерства, встреча состоялась на полях заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Астане. Замглавы МИД РФ выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдоллахиана. Иранский коллега заверил, что выбранный лидерами РФ и Ирана курс на формирование стратегического партнерства будет продолжен."Были обсуждены вопросы, связанные с реализацией договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также по итогам с успехом проведенного в Тегеране 28 февраля заседания постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - говорится в сообщении.Отмечается, что "отдельное внимание было уделено завершению подготовки нового базового межгосударственного договора, основные параметры которого согласованы обеими сторонами".
https://ria.ru/20240426/iran-1942513300.html
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россия, иран
Руденко и замглавы МИД Ирана Сафари обсудили двусторонние договоренности
Замглавы МИД России Руденко обсудил с Сафари подготовку договора
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Замглавы МИД России Андрей Руденко обсудил с замглавы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари завершение подготовки межгосударственного договора, реализацию двусторонних договоренностей, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте министерства, встреча состоялась на полях заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Астане. Замглавы МИД РФ выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдоллахиана. Иранский коллега заверил, что выбранный лидерами РФ и Ирана курс на формирование стратегического партнерства будет продолжен.
"Были обсуждены вопросы, связанные с реализацией договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также по итогам с успехом проведенного в Тегеране 28 февраля заседания постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "отдельное внимание было уделено завершению подготовки нового базового межгосударственного договора, основные параметры которого согласованы обеими сторонами".