https://ria.ru/20240521/iran-1947465952.html

Запад попытается натравить Иран на Азербайджан, считает эксперт

Запад попытается натравить Иран на Азербайджан, считает эксперт - РИА Новости, 21.05.2024

Запад попытается натравить Иран на Азербайджан, считает эксперт

Страны Запада после гибели в авиакатастрофе иранского президента Эбрахима Раиси, используя конспирологические версии, попытаются натравить Иран на Азербайджан,... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T16:17

2024-05-21T16:17

2024-05-21T16:46

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БАКУ, 21 мая – РИА Новости. Страны Запада после гибели в авиакатастрофе иранского президента Эбрахима Раиси, используя конспирологические версии, попытаются натравить Иран на Азербайджан, заявил РИА Новости эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков. По его словам, трагическая гибель президента Ирана, несомненно, приведет к серьезным изменениям во внутренней и внешней политике этой страны. "По крайней мере, на это очень рассчитывает ряд западных игроков, не скрывавших ранее своего желания видеть в Тегеране политиков другого формата. Раиси погиб, когда возвращался после совместного со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым мероприятия по запуску нового стратегического гидроузла на разделяющей Иран и Азербайджан реке Аракс. На основании этого факта из Парижа и Вашингтона уже понеслись безумно конспирологические версии, что за терактом якобы стоит Баку. Дескать, "расправившись" с Арменией, власти Азербайджана при поддержке Турции "положили глаз" на Иранский Азербайджан. Запад этим попытается натравить Тегеран на Баку", - сказал эксперт. "Попытки раздуть из имевших место между Баку и Тегераном трений новую большую войну мы наблюдали и ранее. Однако прежде ничего у французских и американских провокаторов не получилось. Более того, именно на берегах Аракса 19 мая Алиев и Раиси выразили единодушие в недопустимости попыток нерегиональных игроков вносить деструктив в отношения стран региона и, в частности, стараться вбить клин между Азербайджаном и Ираном", - указал он. По словам эксперта, новость о сближении позиций Баку и Тегерана позитивно встретили все участвующие в реализации мультимодального международного транспортного коридора "Север – Юг", поскольку это самым непосредственным образом отражается на сроках реализации проекта и его выходе на запланированный масштаб. "И, напротив, стало ударом для тех, кто все последние годы препятствовал данной инициативе, выводящей все задействованные в ней страны на совершенно иной уровень – как в разрезе экономики, так и влияния на процессы как минимум на значительной части Евразии", - отметил Арьков. Политолог подчеркнул, что в России разделяют скорбь народа Ирана в связи с произошедшей трагедией и крайне настороженно относятся к таким "совпадениям". "Было предотвращено покушение на президента Сербии Александра Вучича, было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, при странных обстоятельствах погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. Все эти политики – настоящие патриоты своей Родины, приоритетом для них – национальные интересы, жестко отказывались "плясать под дудку" нынешних властей США. Невольно задумаешься…", - отметил Арьков. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

https://ria.ru/20240519/vertolet-1947064696.html

https://ria.ru/20240520/iran-1947121101.html

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в мире, иран, азербайджан, тегеран (город), ильхам алиев, александр вучич, роберт фицо