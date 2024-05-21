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В Иране утвердили проведение выборов президента 28 июня - РИА Новости, 21.05.2024
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14:19 21.05.2024 (обновлено: 17:16 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/iran-1947415904.html
В Иране утвердили проведение выборов президента 28 июня
В Иране утвердили проведение выборов президента 28 июня - РИА Новости, 21.05.2024
В Иране утвердили проведение выборов президента 28 июня
Совет стражей Конституции Ирана утвердил проведение выборов президента 28 июня, сообщил официальный представитель надзорного органа Хади Тахан Назиф. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:19
2024-05-21T17:16
иран
в мире
хосейн амир абдоллахиан
мохаммад мохбер
крушение вертолета президента ирана
мешхед
азербайджан
ильхам алиев
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Совет стражей Конституции Ирана утвердил проведение выборов президента 28 июня, сообщил официальный представитель надзорного органа Хади Тахан Назиф.&quot;Четырнадцатые президентские выборы пройдут по всей стране в пятницу 28 июня&quot;, — приводится на сайте Совета фрагмент его заявления.Накануне эту дату предложил избирком Ирана. Кроме того, он опубликовал график электоральных мероприятий, согласно которому регистрация кандидатов должна начаться 30 мая, она продлится пять дней. Затем в течение семи дней Совет стражей Конституции будет рассматривать кандидатуры. После этого он утвердит список претендентов, предвыборная агитация начнется 12 июня и продлится до 26 июня включительно, 27 июня будет днем тишины накануне голосования.Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые выборы необходимо организовать в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности главы государства и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. По данным агентства IRNA, причиной произошедшего стала техническая неисправность.Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели главы государства и его делегации. Церемония прощания и похороны Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в Мешхеде.Политики возвращались после визита в Азербайджан, где иранский президент и его коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
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иран, в мире, хосейн амир абдоллахиан, мохаммад мохбер, крушение вертолета президента ирана, мешхед, азербайджан, ильхам алиев
Иран, В мире, Хосейн Амир Абдоллахиан, Мохаммад Мохбер, Крушение вертолета президента Ирана, Мешхед, Азербайджан, Ильхам Алиев
В Иране утвердили проведение выборов президента 28 июня

Mehr: Совет стражей Конституции Ирана утвердил выборы президента 28 июня

© AFP 2024 / ATTA KENAREПортрет погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси в Тегеране. 21 мая 2024
Портрет погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси в Тегеране. 21 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AFP 2024 / ATTA KENARE
Портрет погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси в Тегеране. 21 мая 2024
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Совет стражей Конституции Ирана утвердил проведение выборов президента 28 июня, сообщил официальный представитель надзорного органа Хади Тахан Назиф.
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"Четырнадцатые президентские выборы пройдут по всей стране в пятницу 28 июня", — приводится на сайте Совета фрагмент его заявления.

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Накануне эту дату предложил избирком Ирана. Кроме того, он опубликовал график электоральных мероприятий, согласно которому регистрация кандидатов должна начаться 30 мая, она продлится пять дней. Затем в течение семи дней Совет стражей Конституции будет рассматривать кандидатуры. После этого он утвердит список претендентов, предвыборная агитация начнется 12 июня и продлится до 26 июня включительно, 27 июня будет днем тишины накануне голосования.
Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые выборы необходимо организовать в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности главы государства и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.

Совет стражей Конституции — специальный надзорный орган власти, в сферу ответственности которого входит, в частности, проверка зарегистрированных кандидатов и принятие решения об их утверждении.

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Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели главы государства и его делегации. Церемония прощания и похороны Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в Мешхеде.
Политики возвращались после визита в Азербайджан, где иранский президент и его коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
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