https://ria.ru/20240521/iran-1947367101.html

Посол Ирана в России отметил "двоякость" соболезнований США

Посол Ирана в России отметил "двоякость" соболезнований США - РИА Новости, 21.05.2024

Посол Ирана в России отметил "двоякость" соболезнований США

Вашингтон выразил соболезнования Тегерану в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, но "двояко", подчеркнув, что в США "услышали голос иранского... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T11:35

2024-05-21T11:35

2024-05-21T11:35

в мире

иран

россия

казем джалали

сша

хосейн амир абдоллахиан

крушение вертолета президента ирана

ибрахим раиси

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вашингтон выразил соболезнования Тегерану в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, но "двояко", подчеркнув, что в США "услышали голос иранского народа", заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Американцы выразили соболезнования. Но я могу сказать, что в своем письме с соболезнованиями тоже как-то таким "двояким понятием". С одной стороны, выразили соболезнования, с другой стороны, сказали: "Мы услышали голос иранского народа". Мы понимаем, что это неправильный и неверный подход", - сказал Джалали в эфире телеканала "Соловьев.LIVE". Он подчеркнул, что народ Ирана скорбит, это и есть его голос".Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.

https://ria.ru/20240521/gibel-1947303439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, россия, казем джалали, сша, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана, ибрахим раиси