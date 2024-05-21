Посол Ирана в России отметил "двоякость" соболезнований США
Посол Ирана в России: США выразили соболезнования из-за гибели Раиси, но двояко
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану
Флаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вашингтон выразил соболезнования Тегерану в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, но "двояко", подчеркнув, что в США "услышали голос иранского народа", заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Американцы выразили соболезнования. Но я могу сказать, что в своем письме с соболезнованиями тоже как-то таким "двояким понятием". С одной стороны, выразили соболезнования, с другой стороны, сказали: "Мы услышали голос иранского народа". Мы понимаем, что это неправильный и неверный подход", - сказал Джалали в эфире телеканала "Соловьев.LIVE". Он подчеркнул, что народ Ирана скорбит, это и есть его голос".
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.