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Тело президента Ирана Раиси отправят в Кум - РИА Новости, 21.05.2024
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11:00 21.05.2024 (обновлено: 12:23 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/iran-1947354819.html
Тело президента Ирана Раиси отправят в Кум
Тело президента Ирана Раиси отправят в Кум - РИА Новости, 21.05.2024
Тело президента Ирана Раиси отправят в Кум
Тела президента Ирана Эбрахима Раиси, главы МИД Хосейна Амир Абдоллахиана и их спутников, погибших 19 мая в авиакатастрофе, в ближайшее время отправят в город... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:00
2024-05-21T12:23
в мире
иран
тебриз
кум
хосейн амир абдоллахиан
али хаменеи
мохаммад мохбер
крушение вертолета президента ирана
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ТЕГЕРАН, 21 мая – РИА Новости. Тела президента Ирана Эбрахима Раиси, главы МИД Хосейна Амир Абдоллахиана и их спутников, погибших 19 мая в авиакатастрофе, в ближайшее время отправят в город Кум, расположенный недалеко от столицы Ирана, по окончании церемонии прощания, проходящей в эти минуты в городе Тебриз провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны, передает агентство PressTV. "Тела президента Раиси и его спутников в ходе погребальной процессии провозят по Тебризу для отправки в Кум", - говорится в сообщении. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Церемония прощания с погибшими будет проходить в несколько этапов в разных городах, сообщает газета Shargh со ссылкой на Мансури. Во вторник, 21 мая, с ними смогут проститься жители городов Тебриз и Кум, утром следующего дня - жители столицы, 23 мая церемонию проведут в городе Бирдженд, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город, где прощание пройдет в мавзолее имама Резы - восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами. Чиновник уточнил, что среда объявлена по всей стране выходным днем. Также по просьбам семей из различных провинций, которые изъявили желание принять участие в траурных мероприятиях, экзамены для учащихся будут отменены со вторника до конца недели. Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи сообщил в понедельник, что по погибшему президенту и сопровождавшим его лицам в Иране объявлен пятидневный траур. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.
https://ria.ru/20240521/iran-1947328828.html
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иран
тебриз
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в мире, иран, тебриз, кум, хосейн амир абдоллахиан, али хаменеи, мохаммад мохбер, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Тебриз, Кум, Хосейн Амир Абдоллахиан, Али Хаменеи, Мохаммад Мохбер, Крушение вертолета президента Ирана
Тело президента Ирана Раиси отправят в Кум

PressTV: тела президента Ирана Раиси, главы МИД и его спутников отправят в Кум

© AP Photo / Vahid SalemiТраурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
Траурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Траурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 21 мая – РИА Новости. Тела президента Ирана Эбрахима Раиси, главы МИД Хосейна Амир Абдоллахиана и их спутников, погибших 19 мая в авиакатастрофе, в ближайшее время отправят в город Кум, расположенный недалеко от столицы Ирана, по окончании церемонии прощания, проходящей в эти минуты в городе Тебриз провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны, передает агентство PressTV.
"Тела президента Раиси и его спутников в ходе погребальной процессии провозят по Тебризу для отправки в Кум", - говорится в сообщении.
Траурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Эксперт прокомментировал крушение вертолета с президентом Ирана
Вчера, 08:21
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.
Церемония прощания с погибшими будет проходить в несколько этапов в разных городах, сообщает газета Shargh со ссылкой на Мансури. Во вторник, 21 мая, с ними смогут проститься жители городов Тебриз и Кум, утром следующего дня - жители столицы, 23 мая церемонию проведут в городе Бирдженд, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город, где прощание пройдет в мавзолее имама Резы - восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Власти Ирана сами виноваты в гибели Раиси, заявил госдеп
20 мая, 21:12
Чиновник уточнил, что среда объявлена по всей стране выходным днем. Также по просьбам семей из различных провинций, которые изъявили желание принять участие в траурных мероприятиях, экзамены для учащихся будут отменены со вторника до конца недели.
Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи сообщил в понедельник, что по погибшему президенту и сопровождавшим его лицам в Иране объявлен пятидневный траур. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.
Цветы у посольства Ирана в Москве в память о погибшем президенте страны Эбрахиме Раиси и главе иранского МИД Хосейне Абдоллахиане - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
К посольству Ирана в Москве несут цветы в память о погибшем президенте
20 мая, 10:18
 
В миреИранТебризКумХосейн Амир АбдоллахианАли ХаменеиМохаммад МохберКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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