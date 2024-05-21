https://ria.ru/20240521/iran-1947354819.html

Тело президента Ирана Раиси отправят в Кум

Тело президента Ирана Раиси отправят в Кум - РИА Новости, 21.05.2024

Тело президента Ирана Раиси отправят в Кум

Тела президента Ирана Эбрахима Раиси, главы МИД Хосейна Амир Абдоллахиана и их спутников, погибших 19 мая в авиакатастрофе, в ближайшее время отправят в город... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T11:00

2024-05-21T11:00

2024-05-21T12:23

в мире

иран

тебриз

кум

хосейн амир абдоллахиан

али хаменеи

мохаммад мохбер

крушение вертолета президента ирана

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ТЕГЕРАН, 21 мая – РИА Новости. Тела президента Ирана Эбрахима Раиси, главы МИД Хосейна Амир Абдоллахиана и их спутников, погибших 19 мая в авиакатастрофе, в ближайшее время отправят в город Кум, расположенный недалеко от столицы Ирана, по окончании церемонии прощания, проходящей в эти минуты в городе Тебриз провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны, передает агентство PressTV. "Тела президента Раиси и его спутников в ходе погребальной процессии провозят по Тебризу для отправки в Кум", - говорится в сообщении. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Церемония прощания с погибшими будет проходить в несколько этапов в разных городах, сообщает газета Shargh со ссылкой на Мансури. Во вторник, 21 мая, с ними смогут проститься жители городов Тебриз и Кум, утром следующего дня - жители столицы, 23 мая церемонию проведут в городе Бирдженд, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город, где прощание пройдет в мавзолее имама Резы - восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами. Чиновник уточнил, что среда объявлена по всей стране выходным днем. Также по просьбам семей из различных провинций, которые изъявили желание принять участие в траурных мероприятиях, экзамены для учащихся будут отменены со вторника до конца недели. Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи сообщил в понедельник, что по погибшему президенту и сопровождавшим его лицам в Иране объявлен пятидневный траур. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.

https://ria.ru/20240521/iran-1947328828.html

https://ria.ru/20240520/gosdep-1947293618.html

https://ria.ru/20240520/iran-1947121101.html

иран

тебриз

кум

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, тебриз, кум, хосейн амир абдоллахиан, али хаменеи, мохаммад мохбер, крушение вертолета президента ирана