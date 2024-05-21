Тело президента Ирана Раиси отправят в Кум
PressTV: тела президента Ирана Раиси, главы МИД и его спутников отправят в Кум
© AP Photo / Vahid SalemiТраурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
© AP Photo / Vahid Salemi
Траурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
ТЕГЕРАН, 21 мая – РИА Новости. Тела президента Ирана Эбрахима Раиси, главы МИД Хосейна Амир Абдоллахиана и их спутников, погибших 19 мая в авиакатастрофе, в ближайшее время отправят в город Кум, расположенный недалеко от столицы Ирана, по окончании церемонии прощания, проходящей в эти минуты в городе Тебриз провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны, передает агентство PressTV.
"Тела президента Раиси и его спутников в ходе погребальной процессии провозят по Тебризу для отправки в Кум", - говорится в сообщении.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.
Церемония прощания с погибшими будет проходить в несколько этапов в разных городах, сообщает газета Shargh со ссылкой на Мансури. Во вторник, 21 мая, с ними смогут проститься жители городов Тебриз и Кум, утром следующего дня - жители столицы, 23 мая церемонию проведут в городе Бирдженд, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город, где прощание пройдет в мавзолее имама Резы - восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами.
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Чиновник уточнил, что среда объявлена по всей стране выходным днем. Также по просьбам семей из различных провинций, которые изъявили желание принять участие в траурных мероприятиях, экзамены для учащихся будут отменены со вторника до конца недели.
Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи сообщил в понедельник, что по погибшему президенту и сопровождавшим его лицам в Иране объявлен пятидневный траур. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.