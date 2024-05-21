Внешнеполитический курс Ирана останется прежним, заверил посол в России
Посол в России: внешняя политика Ирана находится в ведении Верховного лидера
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану
Флаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Внешнеполитический курс Ирана после выборов президента не изменится, поскольку он находится в ведении Верховного лидера страны, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
"Нет, я могу сказать, что внешнеполитический курс не изменится, потому что согласно конституции нашей страны, согласно статье 110, внешнеполитический курс проводится полностью под руководством Верховного лидера", - сказал Джалали в эфире телеканала "Соловьев.LIVE".
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.