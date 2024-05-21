https://ria.ru/20240521/iran-1947334032.html

Турция передавала Ирану всю информацию о крушении вертолета, сообщили СМИ

Турция передавала Ирану всю информацию о крушении вертолета, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.05.2024

Турция передавала Ирану всю информацию о крушении вертолета, сообщили СМИ

Анкара передавала всю информацию Тегерану по поисковым работам в связи с крушением вертолета президента Эбрахима Раиси, но турецкой стороне интересно получить... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T09:16

2024-05-21T09:16

2024-05-21T09:35

анкара (провинция)

иран

тегеран (город)

хосейн амир абдоллахиан

крушение вертолета президента ирана

в мире

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АНКАРА, 21 мая – РИА Новости. Анкара передавала всю информацию Тегерану по поисковым работам в связи с крушением вертолета президента Эбрахима Раиси, но турецкой стороне интересно получить ответы на ряд открытых вопросов, пишет газета Hürriyet. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. В поисках вертолета участвовал турецкий беспилотный летательный аппарат Akıncı, который ранее обнаружил источник тепла на месте катастрофы, также Анкара отправила 32 альпиниста, шесть единиц техники и вертолет с системой ночного видения. "В ходе процесса вся информация передавалась Ирану сразу же. Организационные возможности Анкары и межведомственное сотрудничество были очень важны. Турция нашла вертолет посредством Akıncı. Это еще раз показало нам важность и силу национальных и отечественных технологий. Однако осталось много вопросов. Анкаре, естественно, интересны ответы на эти вопросы”, - пишет газета. Издание задалось вопросом о том, почему было дано согласие на взлет вертолета при неприемлемых погодных условиях. "Согласно авиационным правилам, информация о погодных условиях поступает заранее. Тем более вертолет, перевозящий главу государства, никогда не взлетит, если погодные условия неблагоприятны. Пилот имеет право никого не слушать. Тогда почему он взлетел?" - отмечает издание. "Двигались ли эти три вертолета по одному маршруту? Если они двигались по одному маршруту, что произошло? Не почувствовали ли два других вертолета необходимость вернуться и провести наземную разведку? Если нет, то почему? Если три вертолета следовали разными маршрутами, это уже само по себе проблема. Приземлились ли эти два вертолета на самом деле?" - подчеркивают авторы публикации. Они также отмечают, что существуют определенные правила для государственных полетов высокого уровня. "Особенно когда речь идет о вертолетах, они должны строго соблюдаться. Два высокопоставленных чиновника не должны находиться в одном вертолете. В данном случае почему президент и министр иностранных дел находились в одном вертолете?" - говорится в материале.

https://ria.ru/20240520/iran-1947171535.html

https://ria.ru/20240521/gibel-1947303439.html

https://ria.ru/20240520/iran-1947177232.html

анкара (провинция)

иран

тегеран (город)

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анкара (провинция), иран, тегеран (город), хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана, в мире