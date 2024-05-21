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СМИ: гибель Раиси может быть связана с борьбой за власть - РИА Новости, 21.05.2024
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08:25 21.05.2024 (обновлено: 08:47 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/iran-1947329020.html
СМИ: гибель Раиси может быть связана с борьбой за власть
СМИ: гибель Раиси может быть связана с борьбой за власть - РИА Новости, 21.05.2024
СМИ: гибель Раиси может быть связана с борьбой за власть
Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси может быть связана с внутренней борьбой за власть в стране, он был одним из самых сильных кандидатов на пост духовного... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T08:25
2024-05-21T08:47
в мире
иран
хосейн амир абдоллахиан
али хаменеи
крушение вертолета президента ирана
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АНКАРА, 21 мая - РИА Новости. Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси может быть связана с внутренней борьбой за власть в стране, он был одним из самых сильных кандидатов на пост духовного лидера, пишет во вторник турецкая газета Hürriyet. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Издание отметило, что в связи с преклонным возрастом действующего верховного лидера Али Хаменеи в Иране идет борьба за власть в религиозном руководстве. "Раиси входил в состав делегации, которая будет выбирать религиозного лидера, и был одним из самых сильных кандидатов на пост религиозного лидера. Однако группа, собравшаяся вокруг религиозного лидера, хочет видеть на этом посту сына Али Хаменеи - Моджтабу Хаменеи",- пишет газета. "В случае с крушением вертолета в центре внимания Раиси, но министр иностранных дел Хосейн Абдоллахиан считался важной фигурой в иранском режиме. Он был одним из кандидатов в президенты после Раиси. Если на него было совершено покушение, это означает убийство двух зайцев одним выстрелом", - отмечает газета. Hürriyet также обращает внимание на то, почему президенту Ирана был выделен вертолет с недостаточным оборудованием, в то время как два других вертолета смогли вылететь. "Напротив, президенту должны были быть выделены наиболее оснащенные вертолеты. Несмотря на то, что погодные условия были опасны для полетов на вертолете, почему туда был доставлен президент?" - пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви. По его словам, устройство ELT, устанавливаемое на военных и гражданских самолетах и вертолетах, особенно частных, не только позволяет отслеживать передвижение в воздухе, но и является обязательным при посадке и взлете в аэропортах. "Устройство ELT, обеспечивающее спутниковое слежение, есть даже на кораблях. Единственное исключение - его могут отключать пилоты, чтобы не попасться при выполнении секретных миссий, в самолетах, используемых спецслужбами. Так почему же его не было на вертолете, перевозившем президента? Неужели президента перевозили на вертолете, на котором не было даже устройства ELT?" - отмечает автор.
https://ria.ru/20240520/iran-1947171535.html
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в мире, иран, хосейн амир абдоллахиан, али хаменеи, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Хосейн Амир Абдоллахиан, Али Хаменеи, Крушение вертолета президента Ирана
СМИ: гибель Раиси может быть связана с борьбой за власть

Hurriyet: гибель Раиси может быть связана с внутренней борьбой за власть в Иране

© AP Photo / Vahid SalemiТраурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
Траурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Траурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
Читать ria.ru в
АНКАРА, 21 мая - РИА Новости. Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси может быть связана с внутренней борьбой за власть в стране, он был одним из самых сильных кандидатов на пост духовного лидера, пишет во вторник турецкая газета Hürriyet.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.
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Издание отметило, что в связи с преклонным возрастом действующего верховного лидера Али Хаменеи в Иране идет борьба за власть в религиозном руководстве.
"Раиси входил в состав делегации, которая будет выбирать религиозного лидера, и был одним из самых сильных кандидатов на пост религиозного лидера. Однако группа, собравшаяся вокруг религиозного лидера, хочет видеть на этом посту сына Али Хаменеи - Моджтабу Хаменеи",- пишет газета.
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"В случае с крушением вертолета в центре внимания Раиси, но министр иностранных дел Хосейн Абдоллахиан считался важной фигурой в иранском режиме. Он был одним из кандидатов в президенты после Раиси. Если на него было совершено покушение, это означает убийство двух зайцев одним выстрелом", - отмечает газета.
Hürriyet также обращает внимание на то, почему президенту Ирана был выделен вертолет с недостаточным оборудованием, в то время как два других вертолета смогли вылететь. "Напротив, президенту должны были быть выделены наиболее оснащенные вертолеты. Несмотря на то, что погодные условия были опасны для полетов на вертолете, почему туда был доставлен президент?" - пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви.
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По его словам, устройство ELT, устанавливаемое на военных и гражданских самолетах и вертолетах, особенно частных, не только позволяет отслеживать передвижение в воздухе, но и является обязательным при посадке и взлете в аэропортах.
"Устройство ELT, обеспечивающее спутниковое слежение, есть даже на кораблях. Единственное исключение - его могут отключать пилоты, чтобы не попасться при выполнении секретных миссий, в самолетах, используемых спецслужбами. Так почему же его не было на вертолете, перевозившем президента? Неужели президента перевозили на вертолете, на котором не было даже устройства ELT?" - отмечает автор.
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В миреИранХосейн Амир АбдоллахианАли ХаменеиКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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