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Мишустин призвал металлургов и нефтяников больше вкладывать в разработку ПО - РИА Новости, 21.05.2024
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14:48 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/investii-1947426971.html
Мишустин призвал металлургов и нефтяников больше вкладывать в разработку ПО
Мишустин призвал металлургов и нефтяников больше вкладывать в разработку ПО - РИА Новости, 21.05.2024
Мишустин призвал металлургов и нефтяников больше вкладывать в разработку ПО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил крупных металлургов и нефтяников увеличить собственные инвестиции в разработку отечественного программного... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:48
2024-05-21T14:48
экономика
россия
михаил мишустин
алексей мордашов
владимир потанин
сколково
газпром
норильский никель
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил крупных металлургов и нефтяников увеличить собственные инвестиции в разработку отечественного программного обеспечения. "По поводу финансов, по грантам. Я знаю, что по вашему ИЦК (индустриальному центру компетенций - ред.) примерно 2,7 миллиарда рублей вложено, где-то более 1 миллиарда - это грант "Сколково", и где-то еще вы свои собственные средства тратите, 665 миллионов рублей примерно", - сказал Мишустин на конференции ЦИПР в ответ на выступление председателя совета директоров "Северстали" Алексея Мордашова. Индустриальные центры компетенций (ИЦК) занимаются замещением зарубежных цифровых продуктов и решений в разных отраслях экономики. "Алексей Александрович, к вам просьба увеличить траты своих собственных средств. К (главе "Газпром нефти" Александру - ред.) Дюкову такая же просьба и к Владимиру Потанину (глава "Норникеля" - ред.), ко всем коллегам. Коллеги, помогайте всем нам", - добавил Мишустин. Представители компаний ответили на эту просьбу утвердительно.
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экономика, россия, михаил мишустин, алексей мордашов, владимир потанин, сколково, газпром, норильский никель
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Алексей Мордашов, Владимир Потанин, Сколково, Газпром, Норильский никель
Мишустин призвал металлургов и нефтяников больше вкладывать в разработку ПО

Мишустин попросил металлургов и нефтяников увеличить инвестиции в разработку ПО

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии IX конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил крупных металлургов и нефтяников увеличить собственные инвестиции в разработку отечественного программного обеспечения.
«
"По поводу финансов, по грантам. Я знаю, что по вашему ИЦК (индустриальному центру компетенций - ред.) примерно 2,7 миллиарда рублей вложено, где-то более 1 миллиарда - это грант "Сколково", и где-то еще вы свои собственные средства тратите, 665 миллионов рублей примерно", - сказал Мишустин на конференции ЦИПР в ответ на выступление председателя совета директоров "Северстали" Алексея Мордашова.
Индустриальные центры компетенций (ИЦК) занимаются замещением зарубежных цифровых продуктов и решений в разных отраслях экономики.
"Алексей Александрович, к вам просьба увеличить траты своих собственных средств. К (главе "Газпром нефти" Александру - ред.) Дюкову такая же просьба и к Владимиру Потанину (глава "Норникеля" - ред.), ко всем коллегам. Коллеги, помогайте всем нам", - добавил Мишустин. Представители компаний ответили на эту просьбу утвердительно.
Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии IX конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинАлексей МордашовВладимир ПотанинСколковоГазпромНорильский никель
 
 
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