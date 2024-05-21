Мишустин призвал металлургов и нефтяников больше вкладывать в разработку ПО
Мишустин попросил металлургов и нефтяников увеличить инвестиции в разработку ПО
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил крупных металлургов и нефтяников увеличить собственные инвестиции в разработку отечественного программного обеспечения.
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"По поводу финансов, по грантам. Я знаю, что по вашему ИЦК (индустриальному центру компетенций - ред.) примерно 2,7 миллиарда рублей вложено, где-то более 1 миллиарда - это грант "Сколково", и где-то еще вы свои собственные средства тратите, 665 миллионов рублей примерно", - сказал Мишустин на конференции ЦИПР в ответ на выступление председателя совета директоров "Северстали" Алексея Мордашова.
Индустриальные центры компетенций (ИЦК) занимаются замещением зарубежных цифровых продуктов и решений в разных отраслях экономики.
"Алексей Александрович, к вам просьба увеличить траты своих собственных средств. К (главе "Газпром нефти" Александру - ред.) Дюкову такая же просьба и к Владимиру Потанину (глава "Норникеля" - ред.), ко всем коллегам. Коллеги, помогайте всем нам", - добавил Мишустин. Представители компаний ответили на эту просьбу утвердительно.