https://ria.ru/20240521/investii-1947426971.html

Мишустин призвал металлургов и нефтяников больше вкладывать в разработку ПО

Мишустин призвал металлургов и нефтяников больше вкладывать в разработку ПО - РИА Новости, 21.05.2024

Мишустин призвал металлургов и нефтяников больше вкладывать в разработку ПО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил крупных металлургов и нефтяников увеличить собственные инвестиции в разработку отечественного программного... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:48

2024-05-21T14:48

2024-05-21T14:48

экономика

россия

михаил мишустин

алексей мордашов

владимир потанин

сколково

газпром

норильский никель

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил крупных металлургов и нефтяников увеличить собственные инвестиции в разработку отечественного программного обеспечения. "По поводу финансов, по грантам. Я знаю, что по вашему ИЦК (индустриальному центру компетенций - ред.) примерно 2,7 миллиарда рублей вложено, где-то более 1 миллиарда - это грант "Сколково", и где-то еще вы свои собственные средства тратите, 665 миллионов рублей примерно", - сказал Мишустин на конференции ЦИПР в ответ на выступление председателя совета директоров "Северстали" Алексея Мордашова. Индустриальные центры компетенций (ИЦК) занимаются замещением зарубежных цифровых продуктов и решений в разных отраслях экономики. "Алексей Александрович, к вам просьба увеличить траты своих собственных средств. К (главе "Газпром нефти" Александру - ред.) Дюкову такая же просьба и к Владимиру Потанину (глава "Норникеля" - ред.), ко всем коллегам. Коллеги, помогайте всем нам", - добавил Мишустин. Представители компаний ответили на эту просьбу утвердительно.

https://ria.ru/20240521/mishustin-1947406280.html

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Наталья Макарова

экономика, россия, михаил мишустин, алексей мордашов, владимир потанин, сколково, газпром, норильский никель