https://ria.ru/20240521/imuschestvo-1947395453.html

Имущество Союзного государства в 2024 году подсчитают

Имущество Союзного государства в 2024 году подсчитают - РИА Новости, 21.05.2024

Имущество Союзного государства в 2024 году подсчитают

Единые подходы учета имущества будут выработаны в Союзном государстве, сообщил председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету, РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:13

2024-05-21T13:13

2024-05-21T13:13

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

союзное государство

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Единые подходы учета имущества будут выработаны в Союзном государстве, сообщил председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктор Селиверстов. По его словам, в настоящее время есть решение Высшего государственного совета Союзного государства, которое предписывает в этом году создать алгоритм учета имущества и до 1 января 2025 года провести его инвентаризацию. "В Российской Федерации и Республике Беларусь разные подходы к учету имущества. В РФ учитываются только основные средства, а в Республике Беларусь учитывают все, в том числе даже командировочные расходы", – рассказал парламентарий, его слова приводит Sputnik. Селиверстов обратил внимание, что в Союзном государстве на реализацию проектов, программ и мероприятий было потрачено 90 миллиардов российских рублей. Программы и проекты создают добавленную стоимость, но пока нет алгоритма, как ее учесть. Это важный вопрос, потому что получаемую в результате собственность можно обращать в доход Союзного государства и включать в бюджет. Поэтому важно выработать единые подходы, чтобы в установленные сроки прибыль направлялась в союзный бюджет. Союзный депутат привел пример, что при реализации одной из программ было израсходовано около 4,5 миллиарда российских рублей, а прибыль от нее составила 1,4 миллиарда. "Далее эти деньги ушли в бюджет государства. У нас (в Союзном государстве – ред.) одна треть бюджета наполняется белорусской стороной и две трети – российской. В таких пропорциях эти средства и уходили", – пояснил Селиверстов. После чего добавил, что к сожалению, бывает так, что при реализации программ формируется прибыль, но министерства не знают, что с ней в принципе делать и средства просто списываются в бюджет. Депутат особо отметил, что бюджет России и Беларуси при этом все равно ничего не теряет, но хотелось бы чтобы эти средства использовались напрямую на нужды Союзного государства.

https://ria.ru/20240516/belorussii-1946458100.html

https://ria.ru/20240520/produktsiya-1947237662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, союзное государство