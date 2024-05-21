https://ria.ru/20240521/importozameschenie-1947424153.html
Мишустин оценил долю импортозамещения в программных продуктах
Мишустин оценил долю импортозамещения в программных продуктах - РИА Новости, 21.05.2024
Мишустин оценил долю импортозамещения в программных продуктах
Россия достигла примерно 50% импортозамещения в основных программных продуктах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:43
2024-05-21T14:43
2024-05-21T14:43
экономика
россия
михаил мишустин
импортозамещение
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Россия достигла примерно 50% импортозамещения в основных программных продуктах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "На сегодняшний день есть первый результат. Это примерно - пусть меня поправит профильный министр - примерно 50% импортозамещения в основных фактически программных продуктах... Это примерно так", - сказал Мишустин, выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".
https://ria.ru/20240513/dostup-1945499689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, импортозамещение
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Импортозамещение
Мишустин оценил долю импортозамещения в программных продуктах
Мишустин: Россия достигла примерно 50% импортозамещения в программных продуктах