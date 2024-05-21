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Мишустин оценил долю импортозамещения в программных продуктах - РИА Новости, 21.05.2024
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14:43 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/importozameschenie-1947424153.html
Мишустин оценил долю импортозамещения в программных продуктах
Мишустин оценил долю импортозамещения в программных продуктах - РИА Новости, 21.05.2024
Мишустин оценил долю импортозамещения в программных продуктах
Россия достигла примерно 50% импортозамещения в основных программных продуктах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:43
2024-05-21T14:43
экономика
россия
михаил мишустин
импортозамещение
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Россия достигла примерно 50% импортозамещения в основных программных продуктах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "На сегодняшний день есть первый результат. Это примерно - пусть меня поправит профильный министр - примерно 50% импортозамещения в основных фактически программных продуктах... Это примерно так", - сказал Мишустин, выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".
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экономика, россия, михаил мишустин, импортозамещение
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Импортозамещение
Мишустин оценил долю импортозамещения в программных продуктах

Мишустин: Россия достигла примерно 50% импортозамещения в программных продуктах

© iStock.com / PeopleImagesПрограммист во время работы
Программист во время работы - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© iStock.com / PeopleImages
Программист во время работы. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Россия достигла примерно 50% импортозамещения в основных программных продуктах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На сегодняшний день есть первый результат. Это примерно - пусть меня поправит профильный министр - примерно 50% импортозамещения в основных фактически программных продуктах... Это примерно так", - сказал Мишустин, выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".
Программисты работают за компьютерами - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
На Западе приняли неожиданное решение, касающееся россиян
13 мая, 08:51
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинИмпортозамещение
 
 
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