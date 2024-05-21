https://ria.ru/20240521/importozameschenie-1947424153.html

Мишустин оценил долю импортозамещения в программных продуктах

Мишустин оценил долю импортозамещения в программных продуктах - РИА Новости, 21.05.2024

Мишустин оценил долю импортозамещения в программных продуктах

Россия достигла примерно 50% импортозамещения в основных программных продуктах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:43

2024-05-21T14:43

2024-05-21T14:43

экономика

россия

михаил мишустин

импортозамещение

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Россия достигла примерно 50% импортозамещения в основных программных продуктах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "На сегодняшний день есть первый результат. Это примерно - пусть меня поправит профильный министр - примерно 50% импортозамещения в основных фактически программных продуктах... Это примерно так", - сказал Мишустин, выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

https://ria.ru/20240513/dostup-1945499689.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, михаил мишустин, импортозамещение