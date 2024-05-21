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Эксперты отметили спад параллельного импорта легковых автомобилей - РИА Новости, 21.05.2024
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05:40 21.05.2024
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Эксперты отметили спад параллельного импорта легковых автомобилей
Эксперты отметили спад параллельного импорта легковых автомобилей - РИА Новости, 21.05.2024
Эксперты отметили спад параллельного импорта легковых автомобилей
Параллельный импорт легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ идет на спад, об этом свидетельствует объем регистраций таких машин: он планомерно снижается РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T05:40
2024-05-21T05:40
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Параллельный импорт легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ идет на спад, об этом свидетельствует объем регистраций таких машин: он планомерно снижается последние несколько месяцев, говорится в совместном исследовании экспертов банка "Открытие" и компании "Автомаркетолог", которое есть в распоряжении РИА Новости. "В апреле текущего года на российском авторынке было зарегистрировано 147 008 новых ТС (легковых авто и легких коммерческих автомобилей), из которых 11% пришлось на машины, ввезенные по параллельному импорту. За последние несколько месяцев их доля сократилась, составив 16% в феврале, 15% в марте и уже 11% в апреле", - отмечается в исследовании. При этом в апреле относительно марта общее количество регистраций автомобилей, ввезенных в страну по альтернативному каналу, уменьшилось на треть. "Как мы и прогнозировали ранее, в апреле объем регистраций автомобилей, ввезенных по параллельному импорту в страну, заметно сократился. Предыдущие месяцы продавцы активно завозили автомобили, чтобы максимально удовлетворить спрос до вступления в силу новых правил, регламентирующих такой ввоз", - прокомментировал статистику гендиректор компании "Автомаркетолог" Олег Мосеев. В структуре параллельного импорта среди марок в апреле лидерство снова оказалось за Li Xiang (13% от всех регистраций), которая заметно обогнала занявшую второе место Toyota (9%). Третье место в апрельском рейтинге у BMW c долей в 8%. В топ-5 рейтинга также вошли Geely и Hyundai (по 7%). Рейтинг среди моделей в апреле возглавил кроссовер Geely Monjaro (7% от всего объема регистраций). Второе и третье места заняли Li Xiang L7 (7%) и Li Xiang L9 (6%), а в топ-5 снова вошли Kia Sportage и электрокар Zeekr 001 (по 3%). В апреле 36% машин в рамках параллельного импорта пришлось вновь на китайские бренды. На втором месте оказались японские марки (22%), на третьем – "немцы" (21%), отмечается в исследовании.
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экономика, авто, олег мосеев, bmw ag, toyota corolla, bmw 1, hyundai creta
Экономика, Авто, Олег Мосеев, BMW AG, Toyota Corolla, BMW 1, Hyundai Creta
Эксперты отметили спад параллельного импорта легковых автомобилей

Эксперты отметили спад параллельного импорта легковых автомобилей в России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Садовом кольце в Москве
Автомобильное движение на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение на Садовом кольце в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Параллельный импорт легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ идет на спад, об этом свидетельствует объем регистраций таких машин: он планомерно снижается последние несколько месяцев, говорится в совместном исследовании экспертов банка "Открытие" и компании "Автомаркетолог", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В апреле текущего года на российском авторынке было зарегистрировано 147 008 новых ТС (легковых авто и легких коммерческих автомобилей), из которых 11% пришлось на машины, ввезенные по параллельному импорту. За последние несколько месяцев их доля сократилась, составив 16% в феврале, 15% в марте и уже 11% в апреле", - отмечается в исследовании.
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При этом в апреле относительно марта общее количество регистраций автомобилей, ввезенных в страну по альтернативному каналу, уменьшилось на треть.
"Как мы и прогнозировали ранее, в апреле объем регистраций автомобилей, ввезенных по параллельному импорту в страну, заметно сократился. Предыдущие месяцы продавцы активно завозили автомобили, чтобы максимально удовлетворить спрос до вступления в силу новых правил, регламентирующих такой ввоз", - прокомментировал статистику гендиректор компании "Автомаркетолог" Олег Мосеев.
В структуре параллельного импорта среди марок в апреле лидерство снова оказалось за Li Xiang (13% от всех регистраций), которая заметно обогнала занявшую второе место Toyota (9%). Третье место в апрельском рейтинге у BMW c долей в 8%. В топ-5 рейтинга также вошли Geely и Hyundai (по 7%).
Рейтинг среди моделей в апреле возглавил кроссовер Geely Monjaro (7% от всего объема регистраций). Второе и третье места заняли Li Xiang L7 (7%) и Li Xiang L9 (6%), а в топ-5 снова вошли Kia Sportage и электрокар Zeekr 001 (по 3%).
В апреле 36% машин в рамках параллельного импорта пришлось вновь на китайские бренды. На втором месте оказались японские марки (22%), на третьем – "немцы" (21%), отмечается в исследовании.
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