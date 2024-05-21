https://ria.ru/20240521/ii-1947448067.html
Воробьев посетил сельхозартель под Сергиевым Посадом
Воробьев посетил сельхозартель под Сергиевым Посадом - РИА Новости, 21.05.2024
Воробьев посетил сельхозартель под Сергиевым Посадом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил сельхозартель "Кузьминский" под Сергиевом Посадом, где разводят крупный рогатый скот голштинской породы и... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T15:39
2024-05-21T15:39
2024-05-21T16:07
московская область (подмосковье)
сергиев посад
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил сельхозартель "Кузьминский" под Сергиевом Посадом, где разводят крупный рогатый скот голштинской породы и следят за коровами при помощи искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Мы сегодня приехали в самый северный район Сергиева Посада. Здесь идет посевная кампания. Прекрасно помним майские праздники - было холодно, и это отразилось на динамике посевной. Хочу сказать спасибо всем, кто занимается этим благородным трудом, поблагодарить команду "Кузьминского" за то, что вы настойчиво, профессионально инвестируете в Подмосковье, ищете наиболее прибыльную культуру, чтобы быть конкурентоспособными. Очень надеюсь, что урожай будет достойный", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. Согласно данным пресс-службы, с 2010 года предприятие имеет статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. Так, в прошлом году более 170 голов продано в хозяйства Ростова и Тамбова. Для работы фермы используются собственные разработки. Например, система управления стадом "Арка" на основе искусственного интеллекта. Она превосходит зарубежные аналоги. С её помощью можно в режиме реального времени получать и анализировать данные о состоянии стада, вычислять проблемные особи, прогнозировать развитие поголовья. "Арка" вышла на рынок и уже более 50 хозяйств (это свыше 70 тысяч голов дойного стада) по всей России используют данную программу. Ещё одна инновация в сельском хозяйстве, используемая в артели – робот добровольного доения Maslov.ai. Особенность в том, что корова сама решает, когда ей нужно пойти на дойку, а система полностью выполняет все манипуляции: идентифицирует животное, взвешивает, дает необходимое количество комбикорма, осуществляет процесс доения, а также анализирует качество молока. Это целиком российская технология.
https://ria.ru/20240111/tekhnologii-1920657085.html
https://ria.ru/20240516/reyting-1946339518.html
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московская область (подмосковье), сергиев посад, андрей воробьев, технологии
Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад, Андрей Воробьев, Технологии, Новости Подмосковья
Воробьев посетил сельхозартель под Сергиевым Посадом
Губернатор Воробьев посетил сельхозартель где содержат коров при помощи ИИ
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил сельхозартель "Кузьминский" под Сергиевом Посадом, где разводят крупный рогатый скот голштинской породы и следят за коровами при помощи искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Мы сегодня приехали в самый северный район Сергиева Посада. Здесь идет посевная кампания. Прекрасно помним майские праздники - было холодно, и это отразилось на динамике посевной. Хочу сказать спасибо всем, кто занимается этим благородным трудом, поблагодарить команду "Кузьминского" за то, что вы настойчиво, профессионально инвестируете в Подмосковье, ищете наиболее прибыльную культуру, чтобы быть конкурентоспособными. Очень надеюсь, что урожай будет достойный", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Согласно данным пресс-службы, с 2010 года предприятие имеет статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. Так, в прошлом году более 170 голов продано в хозяйства Ростова
и Тамбова
.
Для работы фермы используются собственные разработки. Например, система управления стадом "Арка" на основе искусственного интеллекта. Она превосходит зарубежные аналоги. С её помощью можно в режиме реального времени получать и анализировать данные о состоянии стада, вычислять проблемные особи, прогнозировать развитие поголовья. "Арка" вышла на рынок и уже более 50 хозяйств (это свыше 70 тысяч голов дойного стада) по всей России
используют данную программу.
Ещё одна инновация в сельском хозяйстве, используемая в артели – робот добровольного доения Maslov.ai. Особенность в том, что корова сама решает, когда ей нужно пойти на дойку, а система полностью выполняет все манипуляции: идентифицирует животное, взвешивает, дает необходимое количество комбикорма, осуществляет процесс доения, а также анализирует качество молока. Это целиком российская технология.