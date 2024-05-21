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Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Сочи выросло до трех
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Сочи выросло до трех - РИА Новости, 21.05.2024
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Сочи выросло до трех
Количество пострадавших в дорожной аварии с вахтовым автобусом, перевозившим студентов сочинского колледжа, и грузовиком выросло до трех человек, сообщили в... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T18:09
2024-05-21T18:09
2024-05-21T18:09
происшествия
авто
туапсинский район
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КРАСНОДАР, 21 мая - РИА Новости. Количество пострадавших в дорожной аварии с вахтовым автобусом, перевозившим студентов сочинского колледжа, и грузовиком выросло до трех человек, сообщили в краевом ГУМВД. По данным ведомства, во вторник днём на автодороге "Майкоп-Туапсе" в Туапсинском районе водитель вахтового автобуса "ПАЗ" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Howo. Ранее сообщалось, что в результате аварии 62-летний водитель автобуса погиб, а водитель грузовика госпитализирован. При этом пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались. "По уточненной информации, в салоне автобуса находились шесть студентов одного из сочинских колледжей. Двое молодых людей госпитализированы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230922/avtobus-1897944359.html
туапсинский район
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происшествия, авто, туапсинский район
Происшествия, Авто, Туапсинский район
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Сочи выросло до трех
ГУМВД: число пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи выросло до трех человек
КРАСНОДАР, 21 мая - РИА Новости. Количество пострадавших в дорожной аварии с вахтовым автобусом, перевозившим студентов сочинского колледжа, и грузовиком выросло до трех человек, сообщили в краевом ГУМВД.
По данным ведомства, во вторник днём на автодороге "Майкоп-Туапсе" в Туапсинском районе водитель вахтового автобуса "ПАЗ" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Howo. Ранее сообщалось, что в результате аварии 62-летний водитель автобуса погиб, а водитель грузовика госпитализирован. При этом пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались.
"По уточненной информации, в салоне автобуса находились шесть студентов одного из сочинских колледжей. Двое молодых людей госпитализированы", - говорится в сообщении.