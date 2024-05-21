https://ria.ru/20240521/gumvd-1947496913.html

Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Сочи выросло до трех

Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Сочи выросло до трех - РИА Новости, 21.05.2024

Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Сочи выросло до трех

Количество пострадавших в дорожной аварии с вахтовым автобусом, перевозившим студентов сочинского колледжа, и грузовиком выросло до трех человек, сообщили в... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T18:09

2024-05-21T18:09

2024-05-21T18:09

происшествия

авто

туапсинский район

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КРАСНОДАР, 21 мая - РИА Новости. Количество пострадавших в дорожной аварии с вахтовым автобусом, перевозившим студентов сочинского колледжа, и грузовиком выросло до трех человек, сообщили в краевом ГУМВД. По данным ведомства, во вторник днём на автодороге "Майкоп-Туапсе" в Туапсинском районе водитель вахтового автобуса "ПАЗ" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Howo. Ранее сообщалось, что в результате аварии 62-летний водитель автобуса погиб, а водитель грузовика госпитализирован. При этом пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались. "По уточненной информации, в салоне автобуса находились шесть студентов одного из сочинских колледжей. Двое молодых людей госпитализированы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230922/avtobus-1897944359.html

туапсинский район

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2024

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происшествия, авто, туапсинский район