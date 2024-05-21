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В Грузии обвинили чиновников США в шантаже - РИА Новости, 21.05.2024
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19:01 21.05.2024 (обновлено: 19:02 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/gruziya-1947511931.html
В Грузии обвинили чиновников США в шантаже
В Грузии обвинили чиновников США в шантаже - РИА Новости, 21.05.2024
В Грузии обвинили чиновников США в шантаже
Американские чиновники разговаривают с Грузией языком шантажа, говорится в заявлении политсовета правящей партии "Грузинская мечта". РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T19:01
2024-05-21T19:02
в мире
грузия
сша
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
politico
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ТБИЛИСИ, 21 мая - РИА Новости. Американские чиновники разговаривают с Грузией языком шантажа, говорится в заявлении политсовета правящей партии "Грузинская мечта". Накануне газета Politico сообщила, что конгрессмен Джо Уилсон представит законопроект, согласно которому Грузия получит пакет военной помощи, доступ к американскому рынку и либерализацию визового режима в случае отказа от закона об иноагентах. Законопроект также предусматривает санкции в отношении представителей властей Грузии в случае принятия закона об иноагентах. "Улучшение грузино-американских отношений полностью зависит от правильных действий американской стороны. А это требует проявления уважения к грузинскому государству и грузинскому народу, а не обещаний с более чем двусмысленной перспективой и переход к оскорбительному шантажу. К сожалению, некоторые американские политики и чиновники продолжают совершать ошибку за ошибкой и использовать язык шантажа в общении с Грузией", - говорится в заявлении. Как указали в партии, на протяжении многих лет Грузия вынуждена жить в условиях поляризации, ключевую роль в этом играют НПО, финансируемые извне. "Правительство Грузии не играет в игры. Мы принимаем закон о прозрачности НПО, потому что не видим другого способа умиротворить страну. С 2020 года НПО дважды пытались начать революцию, и мы не можем бездействовать в ожидании третьей попытки. Для нас этот закон является не предметом торговли, а эффективным средством защиты суверенитета Грузии, и мы не можем ни при каких обстоятельствах торговать суверенитетом страны, а также не можем оставлять без ответа несправедливые нападки на Грузию", - отмечено в заявлении. В "Грузинской мечте" считают, что закон об иноагентах будет не нужен в Грузии, если США будут достойно относиться к стране. Как указали в партии, США могли бы доказать на деле, что они являются стратегическим партнером Грузии, без всяких условий облегчив визовый режим и оформив соглашение о свободной торговле. Парламент Грузии в минувший вторник принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Для преодоления президентского вето парламенту нужно простое большинство голосов. Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что парламент может поддержать вето, если представленные президентом мотивированные замечания окажутся приемлемы. Зурабишвили при этом решила не предлагать какие-либо изменения в документ и отметила, что данный закон не подлежит поправкам или улучшениям, он должен быть категорически отменен.
https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html
https://ria.ru/20240520/ssha-1947133727.html
https://ria.ru/20240516/kaladze-1946299316.html
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в мире, грузия, сша, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, politico
В мире, Грузия, США, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе, Politico
В Грузии обвинили чиновников США в шантаже

"Грузинская мечта": чиновники США разговаривают с Грузией языком шантажа

© AP Photo / Shakh AivazovГрузия
Грузия - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
Грузия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 21 мая - РИА Новости. Американские чиновники разговаривают с Грузией языком шантажа, говорится в заявлении политсовета правящей партии "Грузинская мечта".
Накануне газета Politico сообщила, что конгрессмен Джо Уилсон представит законопроект, согласно которому Грузия получит пакет военной помощи, доступ к американскому рынку и либерализацию визового режима в случае отказа от закона об иноагентах. Законопроект также предусматривает санкции в отношении представителей властей Грузии в случае принятия закона об иноагентах.
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"Улучшение грузино-американских отношений полностью зависит от правильных действий американской стороны. А это требует проявления уважения к грузинскому государству и грузинскому народу, а не обещаний с более чем двусмысленной перспективой и переход к оскорбительному шантажу. К сожалению, некоторые американские политики и чиновники продолжают совершать ошибку за ошибкой и использовать язык шантажа в общении с Грузией", - говорится в заявлении.
Как указали в партии, на протяжении многих лет Грузия вынуждена жить в условиях поляризации, ключевую роль в этом играют НПО, финансируемые извне.
"Правительство Грузии не играет в игры. Мы принимаем закон о прозрачности НПО, потому что не видим другого способа умиротворить страну. С 2020 года НПО дважды пытались начать революцию, и мы не можем бездействовать в ожидании третьей попытки. Для нас этот закон является не предметом торговли, а эффективным средством защиты суверенитета Грузии, и мы не можем ни при каких обстоятельствах торговать суверенитетом страны, а также не можем оставлять без ответа несправедливые нападки на Грузию", - отмечено в заявлении.
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В "Грузинской мечте" считают, что закон об иноагентах будет не нужен в Грузии, если США будут достойно относиться к стране. Как указали в партии, США могли бы доказать на деле, что они являются стратегическим партнером Грузии, без всяких условий облегчив визовый режим и оформив соглашение о свободной торговле.
Парламент Грузии в минувший вторник принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Для преодоления президентского вето парламенту нужно простое большинство голосов. Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что парламент может поддержать вето, если представленные президентом мотивированные замечания окажутся приемлемы. Зурабишвили при этом решила не предлагать какие-либо изменения в документ и отметила, что данный закон не подлежит поправкам или улучшениям, он должен быть категорически отменен.
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В миреГрузияСШАСаломе ЗурабишвилиИраклий КобахидзеPolitico
 
 
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