https://ria.ru/20240521/groza-1947337192.html

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 21.05.2024

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Местами ливневый дождь, гроза и ветер до 15 метров в секунду ожидаются в Москве с 12.00 до 21.00 21 мая, сообщили в столичном главке МЧС. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T09:41

2024-05-21T09:41

2024-05-21T09:41

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Местами ливневый дождь, гроза и ветер до 15 метров в секунду ожидаются в Москве с 12.00 до 21.00 21 мая, сообщили в столичном главке МЧС. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 12 часов до 21 часа 21 мая в Москве ожидается местами ливневый дождь и гроза. При грозе порывы ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют быть внимательными и осторожными, знать и выполнять общие меры безопасного поведения. При сильном ветре необходимо находиться дома, закрыв все окна. Если стихия застала на улице, нужно стараться не приближаться к деревьям, а также к разнообразным сооружениям повышенного риска - мостам, эстакадам, трубопроводам и линиям электропередачи. Следует также обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.

https://ria.ru/20231004/moskva-1900332744.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода