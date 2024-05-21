https://ria.ru/20240521/groza-1947337192.html
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 21.05.2024
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Местами ливневый дождь, гроза и ветер до 15 метров в секунду ожидаются в Москве с 12.00 до 21.00 21 мая, сообщили в столичном главке МЧС. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T09:41
2024-05-21T09:41
2024-05-21T09:41
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Местами ливневый дождь, гроза и ветер до 15 метров в секунду ожидаются в Москве с 12.00 до 21.00 21 мая, сообщили в столичном главке МЧС. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 12 часов до 21 часа 21 мая в Москве ожидается местами ливневый дождь и гроза. При грозе порывы ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют быть внимательными и осторожными, знать и выполнять общие меры безопасного поведения. При сильном ветре необходимо находиться дома, закрыв все окна. Если стихия застала на улице, нужно стараться не приближаться к деревьям, а также к разнообразным сооружениям повышенного риска - мостам, эстакадам, трубопроводам и линиям электропередачи. Следует также обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.
https://ria.ru/20231004/moskva-1900332744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Погода
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
В Москве во вторник ожидаются ливни, гроза и ветер до 15 метров в секунду