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Финляндия передала в парламент законопроект о выдворении мигрантов - РИА Новости, 21.05.2024
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10:39 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/granitsy-1947349355.html
Финляндия передала в парламент законопроект о выдворении мигрантов
Финляндия передала в парламент законопроект о выдворении мигрантов - РИА Новости, 21.05.2024
Финляндия передала в парламент законопроект о выдворении мигрантов
Правительство Финляндии передало в парламент законопроект "о выдворении", который позволит открыть пограничные пункты с Россией, сообщает во вторник МВД страны. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T10:39
2024-05-21T10:39
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Правительство Финляндии передало в парламент законопроект "о выдворении", который позволит открыть пограничные пункты с Россией, сообщает во вторник МВД страны. "Правительство 21 мая представило в парламент проект закона о временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией", – сказано в сообщении на сайте ведомства. Цель закона - обеспечить Финляндию эффективными средствами борьбы с ситуациями, когда нелегальная миграция используется для оказания давления на Финляндию, отмечает МВД. Закон позволит ограничить прием заявлений о международной защите в ситуации, когда "иностранное государство пытается повлиять на безопасность Финляндии", уточнило МВД. Предполагается, что закон будет действовать в течение года после вступления в силу. Пункты пересечения границы с Россией могут открыться, если позволит ситуация, говорится в сообщении. Ранее премьер-министр Петтери Орпо заявил, что данный закон позволит в дальнейшем частично открыть границу с Россией. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240507/granitsa-1944396860.html
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в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, петтери орпо, мария захарова
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Дмитрий Песков, Петтери Орпо, Мария Захарова
Финляндия передала в парламент законопроект о выдворении мигрантов

МВД Финляндии: закон о выдворении позволит открыть пограничные пункты с Россией

© РИА Новости / Сергей Компанийченко | Перейти в медиабанкГосударственные пункты пропуска "Брусничное" и "Нуйямаа"
Государственные пункты пропуска Брусничное и Нуйямаа - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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Государственные пункты пропуска "Брусничное" и "Нуйямаа". Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Правительство Финляндии передало в парламент законопроект "о выдворении", который позволит открыть пограничные пункты с Россией, сообщает во вторник МВД страны.
"Правительство 21 мая представило в парламент проект закона о временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией", – сказано в сообщении на сайте ведомства.
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Финляндия может открыть границу с Россией
7 мая, 13:39
Цель закона - обеспечить Финляндию эффективными средствами борьбы с ситуациями, когда нелегальная миграция используется для оказания давления на Финляндию, отмечает МВД.
Закон позволит ограничить прием заявлений о международной защите в ситуации, когда "иностранное государство пытается повлиять на безопасность Финляндии", уточнило МВД.
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20 мая, 08:00
Предполагается, что закон будет действовать в течение года после вступления в силу. Пункты пересечения границы с Россией могут открыться, если позволит ситуация, говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Петтери Орпо заявил, что данный закон позволит в дальнейшем частично открыть границу с Россией.
Пункт пропуска на границе России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
МВД Финляндии представило проект открытия границы с Россией
15 марта, 14:47
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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В Финляндии одобрили закон о беженцах на границе с Россией
14 мая, 14:35
 
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