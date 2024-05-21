https://ria.ru/20240521/granitsy-1947349355.html

Финляндия передала в парламент законопроект о выдворении мигрантов

Финляндия передала в парламент законопроект о выдворении мигрантов - РИА Новости, 21.05.2024

Финляндия передала в парламент законопроект о выдворении мигрантов

Правительство Финляндии передало в парламент законопроект "о выдворении", который позволит открыть пограничные пункты с Россией, сообщает во вторник МВД страны. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T10:39

2024-05-21T10:39

2024-05-21T10:39

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Правительство Финляндии передало в парламент законопроект "о выдворении", который позволит открыть пограничные пункты с Россией, сообщает во вторник МВД страны. "Правительство 21 мая представило в парламент проект закона о временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией", – сказано в сообщении на сайте ведомства. Цель закона - обеспечить Финляндию эффективными средствами борьбы с ситуациями, когда нелегальная миграция используется для оказания давления на Финляндию, отмечает МВД. Закон позволит ограничить прием заявлений о международной защите в ситуации, когда "иностранное государство пытается повлиять на безопасность Финляндии", уточнило МВД. Предполагается, что закон будет действовать в течение года после вступления в силу. Пункты пересечения границы с Россией могут открыться, если позволит ситуация, говорится в сообщении. Ранее премьер-министр Петтери Орпо заявил, что данный закон позволит в дальнейшем частично открыть границу с Россией. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

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https://ria.ru/20240520/umrut-1947029611.html

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в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, петтери орпо, мария захарова