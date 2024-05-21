Сочиняют на лету. Госдеп уличили в двойных стандартах из-за России
© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали официального представителя госдепа Мэттью Миллера, заявившего, что Международный уголовный суд может распространить свою юрисдикцию на Россию, но не на Израиль.
"Миллер выполняет свою работу и хорошо служит своим хозяевам — за исключением того, что его предвзятое восприятие вызывает стыд и заставляет США выглядеть глупо и фальшиво", — написала Michele Misiewicz.
"Этот "международный порядок правил" — не что иное, как условия, которые они (США —прим. ред.) сочиняют на лету, чтобы защитить себя и своих друзей", — считает Jack Spitz.
"Действительно, США незачем предъявлять обвинения против себя же", — язвительно высказался Astro.
"Невозможно найти справедливость в мире, где преступники устанавливают правила", — написал Aldebaran.
Миллер в понедельник заявил, что юрисдикция МУС распространяется только на случаи, когда одна из сторон конфликта является членом инстанции. В случае с Израилем и Палестиной, по мнению представителя госдепа, ни на одну из сторон она не распространяется, а в случае с Украиной и Россией — Киев признает юрисдикцию суда. При этом он умолчал, что Украина хотя и подписала Римский статут, на основе которого действует МУС, но не ратифицировала его.
Сами США при этом отрицают решения и действия Международного уголовного суда в отношении своих граждан на законодательном уровне.
В понедельник стало известно, что главный прокурор МУС Карим Хан хочет получить разрешение на арест нескольких израильских политиков. Речь идет о премьер-министре Биньямине Нетаньяху и министре обороны страны Йоаве Галанте. Кроме того, Хан намерен добиваться ордера на арест лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании и командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа. Всех их Международный уголовный суд обвинил в военных преступлениях.