https://ria.ru/20240521/gnatov-1947338118.html
В России заочно осудили бригадного генерала ВСУ Гнатова
В России заочно осудили бригадного генерала ВСУ Гнатова - РИА Новости, 21.05.2024
В России заочно осудили бригадного генерала ВСУ Гнатова
Бригадный генерал ВСУ Андрей Гнатов заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T09:45
2024-05-21T09:45
2024-05-21T10:31
россия
донбасс
вооруженные силы украины
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происшествия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Бригадный генерал ВСУ Андрей Гнатов заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году, сообщается в Telegram-канале СК России."Доказательства... признаны Верховным судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговора заочно бывшему командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины полковнику Андрею Гнатову. Приговором суда Гнатову заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 28 лет. Он объявлен в розыск", - говорится в сообщении.Следствие установило, что с июля по сентябрь 2019 года Гнатов, командуя 36-й отдельной бригадой морской пехоты и находясь вблизи Тельмановского и Новоазовского районов ДНР, отдавал преступные приказы подчиненным совершать прицельные минометные обстрелы близлежащих населенных пунктов. В результате обстрелов осколочные ранения получили два мирных жителя, один из которых скончался на месте происшествия. Кроме того, были частично повреждены и полностью уничтожены 19 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.Гнатов признан виновным по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), п.п. "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды), ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом).После увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного в феврале бригадный генерал Гнатов, по данным СМИ, вошел в число пятерых боевых командиров, которые претендовали на руководящие должности в ВСУ, однако назначения не получил.
https://ria.ru/20230727/donbass-1886728260.html
https://ria.ru/20240425/donbass-1942218654.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донбасс, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В России заочно осудили бригадного генерала ВСУ Гнатова
Бригадного генерала ВСУ Гнатова заочно приговорили к 28 годам тюрьмы
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости.
Бригадный генерал ВСУ Андрей Гнатов заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году, сообщается в Telegram-канале
СК России.
"Доказательства... признаны Верховным судом Донецкой Народной Республики
достаточными для вынесения приговора заочно бывшему командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины полковнику Андрею Гнатову. Приговором суда Гнатову заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 28 лет. Он объявлен в розыск", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что с июля по сентябрь 2019 года Гнатов, командуя 36-й отдельной бригадой морской пехоты и находясь вблизи Тельмановского и Новоазовского районов ДНР, отдавал преступные приказы подчиненным совершать прицельные минометные обстрелы близлежащих населенных пунктов. В результате обстрелов осколочные ранения получили два мирных жителя, один из которых скончался на месте происшествия. Кроме того, были частично повреждены и полностью уничтожены 19 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.
Гнатов признан виновным по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), п.п. "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды), ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом).
После увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного в феврале бригадный генерал Гнатов, по данным СМИ, вошел в число пятерых боевых командиров, которые претендовали на руководящие должности в ВСУ, однако назначения не получил.