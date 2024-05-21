https://ria.ru/20240521/gnatov-1947338118.html

В России заочно осудили бригадного генерала ВСУ Гнатова

В России заочно осудили бригадного генерала ВСУ Гнатова - РИА Новости, 21.05.2024

В России заочно осудили бригадного генерала ВСУ Гнатова

Бригадный генерал ВСУ Андрей Гнатов заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T09:45

2024-05-21T09:45

2024-05-21T10:31

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вооруженные силы украины

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происшествия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Бригадный генерал ВСУ Андрей Гнатов заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году, сообщается в Telegram-канале СК России."Доказательства... признаны Верховным судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговора заочно бывшему командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины полковнику Андрею Гнатову. Приговором суда Гнатову заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 28 лет. Он объявлен в розыск", - говорится в сообщении.Следствие установило, что с июля по сентябрь 2019 года Гнатов, командуя 36-й отдельной бригадой морской пехоты и находясь вблизи Тельмановского и Новоазовского районов ДНР, отдавал преступные приказы подчиненным совершать прицельные минометные обстрелы близлежащих населенных пунктов. В результате обстрелов осколочные ранения получили два мирных жителя, один из которых скончался на месте происшествия. Кроме того, были частично повреждены и полностью уничтожены 19 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.Гнатов признан виновным по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), п.п. "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды), ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом).После увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного в феврале бригадный генерал Гнатов, по данным СМИ, вошел в число пятерых боевых командиров, которые претендовали на руководящие должности в ВСУ, однако назначения не получил.

https://ria.ru/20230727/donbass-1886728260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донбасс, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия