https://ria.ru/20240521/gazprom-1947309169.html
Правительство предписало "Газпрому" не платить дивиденды за 2023 год
Правительство предписало "Газпрому" не платить дивиденды за 2023 год - РИА Новости, 21.05.2024
Правительство предписало "Газпрому" не платить дивиденды за 2023 год
Правительство России постановило подготовить директиву, предусматривающую отказ от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям "Газпрома" за 2023 год, об этом... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T00:12
2024-05-21T00:12
2024-05-21T00:15
экономика
россия
газпром
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дивиденды
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правительство России постановило подготовить директиву, предусматривающую отказ от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям "Газпрома" за 2023 год, об этом говорится в распоряжении кабмина, опубликованном на официальном правовом портале.Поручение поручено выполнить Минфину, Минэнерго и Росимуществу. Заседание совета директоров, посвященное вопросу распределения прибыли по итогам прошедшего года и выплаты дивидендов, состоится в этот четверг.По итогам минувшего года, "Газпром" впервые за 25 лет получил чистый убыток в размере 629,085 миллиарда рублей против прибыли в 1,226 триллиона рублей за 2022 год.
https://ria.ru/20230630/gazprom-1881365000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, газпром, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), дивиденды
Экономика, Россия, Газпром, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Дивиденды
Правительство предписало "Газпрому" не платить дивиденды за 2023 год
Правительство предписало "Газпрому" не платить дивиденды по акциям за 2023 год