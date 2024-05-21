Рейтинг@Mail.ru
Правительство предписало "Газпрому" не платить дивиденды за 2023 год - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:12 21.05.2024 (обновлено: 00:15 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/gazprom-1947309169.html
Правительство предписало "Газпрому" не платить дивиденды за 2023 год
Правительство предписало "Газпрому" не платить дивиденды за 2023 год - РИА Новости, 21.05.2024
Правительство предписало "Газпрому" не платить дивиденды за 2023 год
Правительство России постановило подготовить директиву, предусматривающую отказ от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям "Газпрома" за 2023 год, об этом... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T00:12
2024-05-21T00:15
экономика
россия
газпром
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дивиденды
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944745511_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_0fed9c08f05f458c8443eb1f01ca775c.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правительство России постановило подготовить директиву, предусматривающую отказ от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям "Газпрома" за 2023 год, об этом говорится в распоряжении кабмина, опубликованном на официальном правовом портале.Поручение поручено выполнить Минфину, Минэнерго и Росимуществу. Заседание совета директоров, посвященное вопросу распределения прибыли по итогам прошедшего года и выплаты дивидендов, состоится в этот четверг.По итогам минувшего года, "Газпром" впервые за 25 лет получил чистый убыток в размере 629,085 миллиарда рублей против прибыли в 1,226 триллиона рублей за 2022 год.
https://ria.ru/20230630/gazprom-1881365000.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944745511_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_bd38ca55ab1f0f867c138864257f1ec6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, газпром, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), дивиденды
Экономика, Россия, Газпром, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Дивиденды
Правительство предписало "Газпрому" не платить дивиденды за 2023 год

Правительство предписало "Газпрому" не платить дивиденды по акциям за 2023 год

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Логотип компании "Газпром". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правительство России постановило подготовить директиву, предусматривающую отказ от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям "Газпрома" за 2023 год, об этом говорится в распоряжении кабмина, опубликованном на официальном правовом портале.
Поручение поручено выполнить Минфину, Минэнерго и Росимуществу. Заседание совета директоров, посвященное вопросу распределения прибыли по итогам прошедшего года и выплаты дивидендов, состоится в этот четверг.
По итогам минувшего года, "Газпром" впервые за 25 лет получил чистый убыток в размере 629,085 миллиарда рублей против прибыли в 1,226 триллиона рублей за 2022 год.
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
"Газпром" решил не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года
30 июня 2023, 09:53
 
ЭкономикаРоссияГазпромМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Дивиденды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала