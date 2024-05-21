https://ria.ru/20240521/gaz-1947392618.html

Совет ЕС утвердил реформу газового рынка

Совет ЕС утвердил реформу газового рынка - РИА Новости, 21.05.2024

Совет ЕС утвердил реформу газового рынка

Совет ЕС во вторник утвердил реформу газового рынка, которая, как ожидается, позволит приостанавливать с 2026 года поставки природного газа, включая СПГ, из РФ... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:02

2024-05-21T13:02

2024-05-21T13:02

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БРЮССЕЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Совет ЕС во вторник утвердил реформу газового рынка, которая, как ожидается, позволит приостанавливать с 2026 года поставки природного газа, включая СПГ, из РФ и Белоруссии. В утвержденных во вторник постановлении и директиве "о внутренних рынках возобновляемого газа, природного газа и водорода", в частности, указывается, что "после этой даты (31 декабря 2025 года – ред.) Еврокомиссия должна иметь возможность временно исключать поставки природного газа из РФ и Белоруссии, а также СПГ из расположенных (в РФ и Белоруссии – ред.) мощностей, на период до одного года, который может быть продлен, если это оправдано". Такие запреты могут быть вызваны "защитой ключевых интересов безопасности или безопасности снабжения ЕС или государства-члена". В документе также оговаривается, что ограничения не должны нарушать безопасность снабжения газом рынка ЕС и отдельных государств-членов, уважать принципы энергетической солидарности и не нарушать обязательство перед третьими государствами. Утвержденные во вторник постановление и директива по газовому рынку ЕС теперь будут подписаны и опубликованы в Официальном журнале союза. Постановление вступит в силу через полгода после публикации. Что касается директивы, то у государств-членов будет два года, чтобы адаптировать свое национальное законодательство к ее положениям. Ранее Бельгия заявляла, что пока не знает, следует ли отказываться от импорта российского сжиженного газа после того, как будет принята новая европейская директива. По словам министра энергетики этой страны Тинне ван дер Стратен, такие решения могут приниматься только совместно в рамках общей политики ЕС. В декабре прошлого года Совет ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности по новому положению для внутреннего энергетического рынка, которое устанавливает ряд общих правил для европейского рынка возобновляемых источников энергии, природного газа и водорода, в частности, сообщалось, что правила позволят странам Евросоюза вводить ограничения на поставки природного газа, включая СПГ, из России и Белоруссии. В апреле этого года пакет законов на пленарной сессии утвердил Европарламент. Новое законодательство также будет включать меры по содействию внедрения возобновляемых и низкоуглеродных газов (водорода и биометана) на энергетический европейский рынок, будет способствовать сокращению использования ископаемого топлива. Оно также нацелено на расширение действующего механизма агрегирования предложения и проведения совместных закупок странами ЕС природного газа. Этот механизм не предусматривает закупок российского топлива. Данный законопроект был представлен Еврокомиссией в декабре 2021 года в рамках пакета по достижению климатической нейтральности "Fit for 55", цель которого заключается в модернизации законодательства ЕС в области климата и энергетики для сокращения парниковых выбросов на территории сообщества минимум на 55% к 2030 году и превращению Евросоюза в климатически нейтральную зону к 2050 году.

https://ria.ru/20240211/spg-1926651746.html

https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html

https://ria.ru/20240518/soyuznichestvo-1946782723.html

https://ria.ru/20240519/lavrov-1947014694.html

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