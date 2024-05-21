https://ria.ru/20240521/frantsiya-1947320617.html

Франция поддержала решение МУС добиваться ордера на арест Нетаньяху

Франция поддержала решение МУС добиваться ордера на арест Нетаньяху - РИА Новости, 21.05.2024

Франция поддержала решение МУС добиваться ордера на арест Нетаньяху

Франция заявила о поддержке Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, чей главный прокурор Карим Хан намерен добиваться ордеров на арест премьер-министра... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T05:37

2024-05-21T05:37

2024-05-21T05:37

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международный уголовный суд

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ПАРИЖ, 21 мая - РИА Новости. Франция заявила о поддержке Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, чей главный прокурор Карим Хан намерен добиваться ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, главы израильского минобороны Йоава Галанта и трех лидеров палестинского движения ХАМАС. "Франция поддерживает Международный уголовный суд, его независимость и борьбу с безнаказанностью в любой ситуации", - говорится в заявлении на сайте французского МИД, в котором разъясняется позиция Парижа по решению прокурора. Министерство напомнило, что Франция 7 октября 2023 года осудила атаки ХАМАС, и отметило, что движение "само документировало" свои "нападения на гражданское население". Что же касается Израиля, французский МИД подчеркнул, что палата предварительного производства МУС должна будет принять решение о выдаче ордеров после изучения доказательств, представленных прокурором в поддержку своих обвинений, принимая во внимание "принцип взаимодополняемости и возможные действия израильских судов". МИД добавил, что Франция на протяжении многих месяцев напоминала об "императиве строгого соблюдения международного гуманитарного права и, в частности, о неприемлемом характере потерь среди гражданского населения в секторе Газа и недостаточном гуманитарном доступе". В понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Объявленное Ханом решение вызвало возмущение как в Израиле, так и в ХАМАС.

https://ria.ru/20240521/antonov-1947318287.html

https://ria.ru/20240430/zakharova-1943127411.html

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в мире, израиль, франция, гаага, биньямин нетаньяху, исмаил хания, хамас, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году