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Франция поддержала решение МУС добиваться ордера на арест Нетаньяху - РИА Новости, 21.05.2024
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05:37 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/frantsiya-1947320617.html
Франция поддержала решение МУС добиваться ордера на арест Нетаньяху
Франция поддержала решение МУС добиваться ордера на арест Нетаньяху - РИА Новости, 21.05.2024
Франция поддержала решение МУС добиваться ордера на арест Нетаньяху
Франция заявила о поддержке Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, чей главный прокурор Карим Хан намерен добиваться ордеров на арест премьер-министра... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T05:37
2024-05-21T05:37
в мире
израиль
франция
гаага
биньямин нетаньяху
исмаил хания
хамас
международный уголовный суд
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ПАРИЖ, 21 мая - РИА Новости. Франция заявила о поддержке Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, чей главный прокурор Карим Хан намерен добиваться ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, главы израильского минобороны Йоава Галанта и трех лидеров палестинского движения ХАМАС. "Франция поддерживает Международный уголовный суд, его независимость и борьбу с безнаказанностью в любой ситуации", - говорится в заявлении на сайте французского МИД, в котором разъясняется позиция Парижа по решению прокурора. Министерство напомнило, что Франция 7 октября 2023 года осудила атаки ХАМАС, и отметило, что движение "само документировало" свои "нападения на гражданское население". Что же касается Израиля, французский МИД подчеркнул, что палата предварительного производства МУС должна будет принять решение о выдаче ордеров после изучения доказательств, представленных прокурором в поддержку своих обвинений, принимая во внимание "принцип взаимодополняемости и возможные действия израильских судов". МИД добавил, что Франция на протяжении многих месяцев напоминала об "императиве строгого соблюдения международного гуманитарного права и, в частности, о неприемлемом характере потерь среди гражданского населения в секторе Газа и недостаточном гуманитарном доступе". В понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Объявленное Ханом решение вызвало возмущение как в Израиле, так и в ХАМАС.
https://ria.ru/20240521/antonov-1947318287.html
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в мире, израиль, франция, гаага, биньямин нетаньяху, исмаил хания, хамас, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Франция, Гаага, Биньямин Нетаньяху, Исмаил Хания, ХАМАС, Международный уголовный суд, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Франция поддержала решение МУС добиваться ордера на арест Нетаньяху

Франция поддержала МУС, чей прокурор будет добиваться ордера на арест Нетаньяху

© AP Photo / Mike CorderМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Mike Corder
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 мая - РИА Новости. Франция заявила о поддержке Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, чей главный прокурор Карим Хан намерен добиваться ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, главы израильского минобороны Йоава Галанта и трех лидеров палестинского движения ХАМАС.
«
"Франция поддерживает Международный уголовный суд, его независимость и борьбу с безнаказанностью в любой ситуации", - говорится в заявлении на сайте французского МИД, в котором разъясняется позиция Парижа по решению прокурора.
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Министерство напомнило, что Франция 7 октября 2023 года осудила атаки ХАМАС, и отметило, что движение "само документировало" свои "нападения на гражданское население".
Что же касается Израиля, французский МИД подчеркнул, что палата предварительного производства МУС должна будет принять решение о выдаче ордеров после изучения доказательств, представленных прокурором в поддержку своих обвинений, принимая во внимание "принцип взаимодополняемости и возможные действия израильских судов". МИД добавил, что Франция на протяжении многих месяцев напоминала об "императиве строгого соблюдения международного гуманитарного права и, в частности, о неприемлемом характере потерь среди гражданского населения в секторе Газа и недостаточном гуманитарном доступе".
В понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Объявленное Ханом решение вызвало возмущение как в Израиле, так и в ХАМАС.
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В миреИзраильФранцияГаагаБиньямин НетаньяхуИсмаил ХанияХАМАСМеждународный уголовный судОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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