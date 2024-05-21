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Главная проблема решена. Россия усиливается на новом направлении - РИА Новости, 21.05.2024
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08:00 21.05.2024 (обновлено: 08:04 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/flot-1947225972.html
Главная проблема решена. Россия усиливается на новом направлении
Главная проблема решена. Россия усиливается на новом направлении - РИА Новости, 21.05.2024
Главная проблема решена. Россия усиливается на новом направлении
Сегодня профессиональный праздник отмечает Тихоокеанский флот России. Уже почти 300 лет он охраняет Дальний Восток и продолжает играть важную роль в обеспечении РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T08:00
2024-05-21T08:04
безопасность
россия
ссср
охотское море
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Андрей Игорев. Сегодня профессиональный праздник отмечает Тихоокеанский флот России. Уже почти 300 лет он охраняет Дальний Восток и продолжает играть важную роль в обеспечении безопасности государства. Хотя базируется ТОФ далеко от зоны СВО, его военнослужащие принимают непосредственное участие в боевых действиях. О флотских буднях — в материале РИА Новости.Два дня рожденияФормально у ТОФ два дня рождения. В 1932-м, 21 апреля, были сформированы Морские силы Дальнего Востока. В 1931-м Японская империя ввела войска в Манчжурию. Советское правительство, опасаясь вторжения, усилило Особую Краснознаменную Дальневосточную армию, которой подчинялись и немногочисленные на тот момент корабли Амурской флотилии.А 21 мая 1731 года императрица Анна Иоанновна повелела создать Охотскую флотилию. Первое регулярное военно-морское формирование России в этом регионе несло дозорную службу и охраняло рыбные промыслы, побережье и острова, открытые русскими мореплавателями и землепроходцами. Флот стал серьезной силой уже в XVIII веке.Моряки ТОФ противостояли англо-французской эскадре при обороне Петропавловска в годы Крымской войны, защищали Порт-Артур в Русско-японскую, били Квантунскую армию во Вторую мировую. Сегодня бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ принимают участие в специальной военной операции — действуют на Южнодонецком направлении. Однако основные задачи флот все-таки решает на море.Стратегическая рольСША уже не первый год наращивают военное присутствие в западной части Тихого океана на фоне трений с Китаем по поводу Тайваня. В частности, в апреле Пентагон организовал учения на Филиппинах с развертыванием новейшей ракетной системы средней дальности Typhon. В регион регулярно наведываются авианосные ударные группы, американцы постоянно тренируются здесь с союзниками.И под шумок ведут разведку возможностей российского Тихоокеанского флота. В годы холодной войны их корабельные группы часто подходили близко к островам Курильской гряды, естественной преграде, отделяющей Охотское море от Тихого океана, и следили за нашими подводными лодками.Главная ударная сила флота — атомные стратегические ракетоносцы, часть ядерной триады. В ТОФ пять подводных лодок проектов "Борей" и "Борей-А", принятых в боевой состав с 2013-го по 2023-й. Каждая вооружена 16 баллистическими ракетами Р-30 "Булава". Суммарный залп ядерных сил ТОФ — 80 ракет, несущих от 480 до 800 боевых блоков индивидуального наведения мощностью от 100 до 150 килотонн каждый.Атомоходы входят в 25-ю дивизию. Основная задача всех сил ТОФ — обеспечить выход подводных крейсеров в районы боевого развертывания. А для этого необходимо безоговорочно доминировать в районе Охотского моря. Пока это удается. Но американцы прекрасно осознают угрозу, которую представляют собой пять загруженных ядерными ракетами атомоходов. И готовятся ей противостоять.Новые кораблиДавняя проблема флота — возраст надводных кораблей. После 1991-го ТОФ, как наиболее удаленный от оперативно-командных центров ВМФ, оказался в наихудшем положении. Из ТОФ вывели наиболее боеспособные вымпела. Те же, что несут службу сейчас, в основном построены еще в 1980-е.В дальние походы сегодня могут ходить только ракетный крейсер "Варяг" и три больших противолодочных корабля: "Маршал Шапошников", "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев". Полное обновление корабельного состава — задача на десятилетия. Но подвижки уже есть. С 2017-го по 2023-й ТОФ получил четыре корвета проекта 20380, еще один передадут до конца этого года.На очереди — фрегаты дальней морской зоны проекта 22350: "Адмирал Амелько", "Адмирал Чичагов" и "Адмирал Юмашев". Их ждут к 2026-му. Кроме того, с 2019-го по 2023-й поступили две атомные подводные лодки с крылатыми ракетами проекта "Ясень-М", а также пять дизель-электрических "Варшавянок". В кратчайшие сроки удалось восполнить острую нехватку вымпелов подплава. Сегодня Тихоокеанский флот чувствует себя значительно увереннее, чем лет десять назад.Преимущества ТОФНо главное стратегическое преимущество ТОФ — не корабли и подводные лодки, а география. Две основные военно-морские базы — Владивосток и Петропавловск-Камчатский — находятся далеко друг от друга. Таким образом, флот совместно с морской авиацией прикрывают оба фланга стратегически важного Охотского моря. А контроль над всеми Курильскими островами позволяет кораблям и подводным лодкам выходить в открытый океан, не пуская вероятного противника к себе домой.Еще один важный козырь — войска береговой обороны, развернутые на Курилах, Камчатке и Чукотке. В случае конфликта они ударят по кораблям противника с хорошо укрепленных позиций на суше. В рамках усиления стоящие на их вооружении ракетные комплексы "Редут" с дальностью стрельбы до 460 километров заменили современными системами "Бал" и "Бастион" с противокорабельными ракетами Х-35 и "Оникс" соответственно.Наконец, на Дальнем Востоке работают важные предприятия отечественного ВПК. ТОФ обеспечивает и их безопасность. В последние годы в регионе активно строили новые аэродромы для боевой авиации, развертывали современные системы ПВО, регулярно проводили учения. Можно не сомневаться: ТОФ способен решать любые боевые задачи.
https://ria.ru/20240508/ucheniya-1944428058.html
https://ria.ru/20240429/kreyser-1942738342.html
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россия
ссср
охотское море
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безопасность, россия, ссср, охотское море, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Россия, СССР, Охотское море, Тихоокеанский флот ВМФ России
Главная проблема решена. Россия усиливается на новом направлении

В России отмечают день Тихоокеанского флота

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГенеральная репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ во Владивостоке
Генеральная репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Андрей Игорев. Сегодня профессиональный праздник отмечает Тихоокеанский флот России. Уже почти 300 лет он охраняет Дальний Восток и продолжает играть важную роль в обеспечении безопасности государства. Хотя базируется ТОФ далеко от зоны СВО, его военнослужащие принимают непосредственное участие в боевых действиях. О флотских буднях — в материале РИА Новости.

Два дня рождения

Формально у ТОФ два дня рождения. В 1932-м, 21 апреля, были сформированы Морские силы Дальнего Востока. В 1931-м Японская империя ввела войска в Манчжурию. Советское правительство, опасаясь вторжения, усилило Особую Краснознаменную Дальневосточную армию, которой подчинялись и немногочисленные на тот момент корабли Амурской флотилии.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
"Предпоследний аргумент Москвы". Чего испугались в НАТО
8 мая, 08:00
А 21 мая 1731 года императрица Анна Иоанновна повелела создать Охотскую флотилию. Первое регулярное военно-морское формирование России в этом регионе несло дозорную службу и охраняло рыбные промыслы, побережье и острова, открытые русскими мореплавателями и землепроходцами. Флот стал серьезной силой уже в XVIII веке.
Моряки ТОФ противостояли англо-французской эскадре при обороне Петропавловска в годы Крымской войны, защищали Порт-Артур в Русско-японскую, били Квантунскую армию во Вторую мировую. Сегодня бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ принимают участие в специальной военной операции — действуют на Южнодонецком направлении. Однако основные задачи флот все-таки решает на море.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРитуал торжественного подъема Андреевского флага и флагов расцвечивания на борту корвета "Герой РФ Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированного в Приморском крае
Ритуал торжественного подъёма Андреевского флага и флагов расцвечивания на борту корвета Герой РФ Алдар Цыденжапов Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированного в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ритуал торжественного подъема Андреевского флага и флагов расцвечивания на борту корвета "Герой РФ Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированного в Приморском крае

Стратегическая роль

США уже не первый год наращивают военное присутствие в западной части Тихого океана на фоне трений с Китаем по поводу Тайваня. В частности, в апреле Пентагон организовал учения на Филиппинах с развертыванием новейшей ракетной системы средней дальности Typhon. В регион регулярно наведываются авианосные ударные группы, американцы постоянно тренируются здесь с союзниками.
И под шумок ведут разведку возможностей российского Тихоокеанского флота. В годы холодной войны их корабельные группы часто подходили близко к островам Курильской гряды, естественной преграде, отделяющей Охотское море от Тихого океана, и следили за нашими подводными лодками.
Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском море - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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29 апреля, 08:00
Главная ударная сила флота — атомные стратегические ракетоносцы, часть ядерной триады. В ТОФ пять подводных лодок проектов "Борей" и "Борей-А", принятых в боевой состав с 2013-го по 2023-й. Каждая вооружена 16 баллистическими ракетами Р-30 "Булава". Суммарный залп ядерных сил ТОФ — 80 ракет, несущих от 480 до 800 боевых блоков индивидуального наведения мощностью от 100 до 150 килотонн каждый.
Атомоходы входят в 25-ю дивизию. Основная задача всех сил ТОФ — обеспечить выход подводных крейсеров в районы боевого развертывания. А для этого необходимо безоговорочно доминировать в районе Охотского моря. Пока это удается. Но американцы прекрасно осознают угрозу, которую представляют собой пять загруженных ядерными ракетами атомоходов. И готовятся ей противостоять.
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов | Перейти в медиабанкАПЛ "Владимир Мономах"
АПЛ Владимир Мономах - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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АПЛ "Владимир Мономах"

Новые корабли

Давняя проблема флота — возраст надводных кораблей. После 1991-го ТОФ, как наиболее удаленный от оперативно-командных центров ВМФ, оказался в наихудшем положении. Из ТОФ вывели наиболее боеспособные вымпела. Те же, что несут службу сейчас, в основном построены еще в 1980-е.
В дальние походы сегодня могут ходить только ракетный крейсер "Варяг" и три больших противолодочных корабля: "Маршал Шапошников", "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев". Полное обновление корабельного состава — задача на десятилетия. Но подвижки уже есть. С 2017-го по 2023-й ТОФ получил четыре корвета проекта 20380, еще один передадут до конца этого года.
© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкБольшой противолодочный корабль ВМФ РФ "Адмирал Трибуц" на совместных учениях России и Китая в Японском море "Север. Взаимодействие — 2023"
Большой противолодочный корабль ВМФ РФ Адмирал Трибуц на совместных учениях России и Китая в Японском море Север. Взаимодействие - 2023
© Министерство обороны РФ
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Большой противолодочный корабль ВМФ РФ "Адмирал Трибуц" на совместных учениях России и Китая в Японском море "Север. Взаимодействие — 2023"
На очереди — фрегаты дальней морской зоны проекта 22350: "Адмирал Амелько", "Адмирал Чичагов" и "Адмирал Юмашев". Их ждут к 2026-му. Кроме того, с 2019-го по 2023-й поступили две атомные подводные лодки с крылатыми ракетами проекта "Ясень-М", а также пять дизель-электрических "Варшавянок". В кратчайшие сроки удалось восполнить острую нехватку вымпелов подплава. Сегодня Тихоокеанский флот чувствует себя значительно увереннее, чем лет десять назад.

Преимущества ТОФ

Но главное стратегическое преимущество ТОФ — не корабли и подводные лодки, а география. Две основные военно-морские базы — Владивосток и Петропавловск-Камчатский — находятся далеко друг от друга. Таким образом, флот совместно с морской авиацией прикрывают оба фланга стратегически важного Охотского моря. А контроль над всеми Курильскими островами позволяет кораблям и подводным лодкам выходить в открытый океан, не пуская вероятного противника к себе домой.
Японский ракетный эсминец Конго во время совместных учений ВМС Японии и США в Японском море - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
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15 апреля, 08:00
Еще один важный козырь — войска береговой обороны, развернутые на Курилах, Камчатке и Чукотке. В случае конфликта они ударят по кораблям противника с хорошо укрепленных позиций на суше. В рамках усиления стоящие на их вооружении ракетные комплексы "Редут" с дальностью стрельбы до 460 километров заменили современными системами "Бал" и "Бастион" с противокорабельными ракетами Х-35 и "Оникс" соответственно.
Наконец, на Дальнем Востоке работают важные предприятия отечественного ВПК. ТОФ обеспечивает и их безопасность. В последние годы в регионе активно строили новые аэродромы для боевой авиации, развертывали современные системы ПВО, регулярно проводили учения. Можно не сомневаться: ТОФ способен решать любые боевые задачи.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчения Тихоокеанского флота в Приморье
Учения Тихоокеанского флота в Приморье - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Учения Тихоокеанского флота в Приморье
 
БезопасностьРоссияСССРОхотское мореТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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