https://ria.ru/20240521/flot-1947225972.html

Главная проблема решена. Россия усиливается на новом направлении

Главная проблема решена. Россия усиливается на новом направлении - РИА Новости, 21.05.2024

Главная проблема решена. Россия усиливается на новом направлении

Сегодня профессиональный праздник отмечает Тихоокеанский флот России. Уже почти 300 лет он охраняет Дальний Восток и продолжает играть важную роль в обеспечении РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T08:00

2024-05-21T08:00

2024-05-21T08:04

безопасность

россия

ссср

охотское море

тихоокеанский флот вмф россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731986775_0:0:2894:1628_1920x0_80_0_0_f2e314381d7a3848c67ea637dc0b30ff.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Андрей Игорев. Сегодня профессиональный праздник отмечает Тихоокеанский флот России. Уже почти 300 лет он охраняет Дальний Восток и продолжает играть важную роль в обеспечении безопасности государства. Хотя базируется ТОФ далеко от зоны СВО, его военнослужащие принимают непосредственное участие в боевых действиях. О флотских буднях — в материале РИА Новости.Два дня рожденияФормально у ТОФ два дня рождения. В 1932-м, 21 апреля, были сформированы Морские силы Дальнего Востока. В 1931-м Японская империя ввела войска в Манчжурию. Советское правительство, опасаясь вторжения, усилило Особую Краснознаменную Дальневосточную армию, которой подчинялись и немногочисленные на тот момент корабли Амурской флотилии.А 21 мая 1731 года императрица Анна Иоанновна повелела создать Охотскую флотилию. Первое регулярное военно-морское формирование России в этом регионе несло дозорную службу и охраняло рыбные промыслы, побережье и острова, открытые русскими мореплавателями и землепроходцами. Флот стал серьезной силой уже в XVIII веке.Моряки ТОФ противостояли англо-французской эскадре при обороне Петропавловска в годы Крымской войны, защищали Порт-Артур в Русско-японскую, били Квантунскую армию во Вторую мировую. Сегодня бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ принимают участие в специальной военной операции — действуют на Южнодонецком направлении. Однако основные задачи флот все-таки решает на море.Стратегическая рольСША уже не первый год наращивают военное присутствие в западной части Тихого океана на фоне трений с Китаем по поводу Тайваня. В частности, в апреле Пентагон организовал учения на Филиппинах с развертыванием новейшей ракетной системы средней дальности Typhon. В регион регулярно наведываются авианосные ударные группы, американцы постоянно тренируются здесь с союзниками.И под шумок ведут разведку возможностей российского Тихоокеанского флота. В годы холодной войны их корабельные группы часто подходили близко к островам Курильской гряды, естественной преграде, отделяющей Охотское море от Тихого океана, и следили за нашими подводными лодками.Главная ударная сила флота — атомные стратегические ракетоносцы, часть ядерной триады. В ТОФ пять подводных лодок проектов "Борей" и "Борей-А", принятых в боевой состав с 2013-го по 2023-й. Каждая вооружена 16 баллистическими ракетами Р-30 "Булава". Суммарный залп ядерных сил ТОФ — 80 ракет, несущих от 480 до 800 боевых блоков индивидуального наведения мощностью от 100 до 150 килотонн каждый.Атомоходы входят в 25-ю дивизию. Основная задача всех сил ТОФ — обеспечить выход подводных крейсеров в районы боевого развертывания. А для этого необходимо безоговорочно доминировать в районе Охотского моря. Пока это удается. Но американцы прекрасно осознают угрозу, которую представляют собой пять загруженных ядерными ракетами атомоходов. И готовятся ей противостоять.Новые кораблиДавняя проблема флота — возраст надводных кораблей. После 1991-го ТОФ, как наиболее удаленный от оперативно-командных центров ВМФ, оказался в наихудшем положении. Из ТОФ вывели наиболее боеспособные вымпела. Те же, что несут службу сейчас, в основном построены еще в 1980-е.В дальние походы сегодня могут ходить только ракетный крейсер "Варяг" и три больших противолодочных корабля: "Маршал Шапошников", "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев". Полное обновление корабельного состава — задача на десятилетия. Но подвижки уже есть. С 2017-го по 2023-й ТОФ получил четыре корвета проекта 20380, еще один передадут до конца этого года.На очереди — фрегаты дальней морской зоны проекта 22350: "Адмирал Амелько", "Адмирал Чичагов" и "Адмирал Юмашев". Их ждут к 2026-му. Кроме того, с 2019-го по 2023-й поступили две атомные подводные лодки с крылатыми ракетами проекта "Ясень-М", а также пять дизель-электрических "Варшавянок". В кратчайшие сроки удалось восполнить острую нехватку вымпелов подплава. Сегодня Тихоокеанский флот чувствует себя значительно увереннее, чем лет десять назад.Преимущества ТОФНо главное стратегическое преимущество ТОФ — не корабли и подводные лодки, а география. Две основные военно-морские базы — Владивосток и Петропавловск-Камчатский — находятся далеко друг от друга. Таким образом, флот совместно с морской авиацией прикрывают оба фланга стратегически важного Охотского моря. А контроль над всеми Курильскими островами позволяет кораблям и подводным лодкам выходить в открытый океан, не пуская вероятного противника к себе домой.Еще один важный козырь — войска береговой обороны, развернутые на Курилах, Камчатке и Чукотке. В случае конфликта они ударят по кораблям противника с хорошо укрепленных позиций на суше. В рамках усиления стоящие на их вооружении ракетные комплексы "Редут" с дальностью стрельбы до 460 километров заменили современными системами "Бал" и "Бастион" с противокорабельными ракетами Х-35 и "Оникс" соответственно.Наконец, на Дальнем Востоке работают важные предприятия отечественного ВПК. ТОФ обеспечивает и их безопасность. В последние годы в регионе активно строили новые аэродромы для боевой авиации, развертывали современные системы ПВО, регулярно проводили учения. Можно не сомневаться: ТОФ способен решать любые боевые задачи.

https://ria.ru/20240508/ucheniya-1944428058.html

https://ria.ru/20240429/kreyser-1942738342.html

https://ria.ru/20240415/flot-1939662906.html

россия

ссср

охотское море

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безопасность, россия, ссср, охотское море, тихоокеанский флот вмф россии