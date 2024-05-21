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Финляндия может отказаться от русской железнодорожной колеи - РИА Новости, 21.05.2024
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12:55 21.05.2024 (обновлено: 15:08 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/finlyandiya-1947389848.html
Финляндия может отказаться от русской железнодорожной колеи
Финляндия может отказаться от русской железнодорожной колеи - РИА Новости, 21.05.2024
Финляндия может отказаться от русской железнодорожной колеи
В Финляндии изучают возможность перехода c русского стандарта ширины железнодорожной колеи на европейский, заявила министр транспорта и связи страны Лулу Ранне... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:55
2024-05-21T15:08
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Финляндии изучают возможность перехода c русского стандарта ширины железнодорожной колеи на европейский, заявила министр транспорта и связи страны Лулу Ранне в интервью общественному вещателю Yle."Мы изучим, в какой срок, с помощью каких технологий и на какие средства можно было бы поэтапно перейти на европейскую ширину колеи", — сказала она.По мнению Ранне, переход с колеи "царских времен" на европейский стандарт будет важен с точки зрения безопасности поставок и окажет положительное влияние на Финляндию. Сейчас в финском Тампере проходит встреча групп транспортного планирования НАТО.Еврокомиссия в 2022 году предложила Финляндии построить новые железнодорожные пути в соответствии с европейским стандартом."Тогда был сделан вывод, что еще не время, да и денег тоже нет. Но за последние пару лет мир сильно изменился", — сказала министр.Переход на европейскую колею принесет пользу гражданскому и военному транспорту, ускорит переброску войск и товаров между странами, говорится в материале Yle.В апреле 2023 года финское Министерство транспорта и коммуникаций, изучив предложения Еврокомиссии, пришло к выводу, что это невыгодно.
https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html
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финляндия, россия, в мире
Финляндия, Россия, В мире
Финляндия может отказаться от русской железнодорожной колеи

В Финляндии хотят заменить "русскую" железнодорожную колею на европейскую

CC BY 2.0 / Phil Richards / KarjaaЖелезнодорожная станция в Финляндии
Железнодорожная станция в Финляндии - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
CC BY 2.0 / Phil Richards / Karjaa
Железнодорожная станция в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Финляндии изучают возможность перехода c русского стандарта ширины железнодорожной колеи на европейский, заявила министр транспорта и связи страны Лулу Ранне в интервью общественному вещателю Yle.
"Мы изучим, в какой срок, с помощью каких технологий и на какие средства можно было бы поэтапно перейти на европейскую ширину колеи", — сказала она.
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По мнению Ранне, переход с колеи "царских времен" на европейский стандарт будет важен с точки зрения безопасности поставок и окажет положительное влияние на Финляндию.

Железнодорожная колея российского стандарта — 1520 миллиметров, европейского — 1435 миллиметров. В Финляндии ширина колеи 1524 миллиметра. Такая же была в царской России и существовала примерно до 1970-х годов, поэтому ее называют "русской".

Сейчас в финском Тампере проходит встреча групп транспортного планирования НАТО.
Еврокомиссия в 2022 году предложила Финляндии построить новые железнодорожные пути в соответствии с европейским стандартом.
«
"Тогда был сделан вывод, что еще не время, да и денег тоже нет. Но за последние пару лет мир сильно изменился", — сказала министр.
Переход на европейскую колею принесет пользу гражданскому и военному транспорту, ускорит переброску войск и товаров между странами, говорится в материале Yle.
В апреле 2023 года финское Министерство транспорта и коммуникаций, изучив предложения Еврокомиссии, пришло к выводу, что это невыгодно.
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