https://ria.ru/20240521/finlyandiya-1947389848.html

Финляндия может отказаться от русской железнодорожной колеи

Финляндия может отказаться от русской железнодорожной колеи - РИА Новости, 21.05.2024

Финляндия может отказаться от русской железнодорожной колеи

В Финляндии изучают возможность перехода c русского стандарта ширины железнодорожной колеи на европейский, заявила министр транспорта и связи страны Лулу Ранне... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T12:55

2024-05-21T12:55

2024-05-21T15:08

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Финляндии изучают возможность перехода c русского стандарта ширины железнодорожной колеи на европейский, заявила министр транспорта и связи страны Лулу Ранне в интервью общественному вещателю Yle."Мы изучим, в какой срок, с помощью каких технологий и на какие средства можно было бы поэтапно перейти на европейскую ширину колеи", — сказала она.По мнению Ранне, переход с колеи "царских времен" на европейский стандарт будет важен с точки зрения безопасности поставок и окажет положительное влияние на Финляндию. Сейчас в финском Тампере проходит встреча групп транспортного планирования НАТО.Еврокомиссия в 2022 году предложила Финляндии построить новые железнодорожные пути в соответствии с европейским стандартом."Тогда был сделан вывод, что еще не время, да и денег тоже нет. Но за последние пару лет мир сильно изменился", — сказала министр.Переход на европейскую колею принесет пользу гражданскому и военному транспорту, ускорит переброску войск и товаров между странами, говорится в материале Yle.В апреле 2023 года финское Министерство транспорта и коммуникаций, изучив предложения Еврокомиссии, пришло к выводу, что это невыгодно.

https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html

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Кирилл Волков

финляндия, россия, в мире