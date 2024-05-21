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Шор осудил проведение в Молдавии фестиваля ЛГБТ* - РИА Новости, 21.05.2024
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22:45 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/festival-1947540593.html
Шор осудил проведение в Молдавии фестиваля ЛГБТ*
Шор осудил проведение в Молдавии фестиваля ЛГБТ* - РИА Новости, 21.05.2024
Шор осудил проведение в Молдавии фестиваля ЛГБТ*
Оппозиционный в Молдавии политик Илан Шор осудил проведение в республике фестиваля представителей сексуальных меньшинств ЛГБТ*. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T22:45
2024-05-21T22:45
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КИШИНЕВ, 21 мая – РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии политик Илан Шор осудил проведение в республике фестиваля представителей сексуальных меньшинств ЛГБТ*. Ранее во вторник общественная организация Genderdoc-M объявила о проведении в Молдавии с 11 по 16 июня фестиваля ЛГБТ*-сообщества "Молдова Прайд". "Мы знали, что власть будет ломать нас, стирая наши идентичность, традиции, историю. Делать вид, что нет Дня Победы. А есть "день Европы", где демонстрируют оружие - без него и дня не прожить в их европейском "мире". А дальше, ясно, "фестиваль" ЛГБТ*. Мы обращаемся к власти. Найдите смелость уважать наши, молдавские традиции. Уважать семьи, которые и вас в том числе воспитали... Эта пропаганда уничтожает наши ценности и лишает наших детей прочной основы - традиционной семьи", - написал Шор в своем Telegram-канале. Ранее в воскресенье в молдавском городе Оргеев, где Шор был мэром с 2015 по 2019 гг, прошло массовое шествие в поддержку традиционной семьи. Эта акция проводится в городе ежегодно совместно с местным духовенством. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь отмечает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240517/zakharova-1946777728.html
https://ria.ru/20240226/moldavia-1929601318.html
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молдавия, россия, илан шор, в мире
Молдавия, Россия, Илан Шор, В мире
Шор осудил проведение в Молдавии фестиваля ЛГБТ*

Оппозиционный политик Шор осудил проведение в Молдавии фестиваля ЛГБТ

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 21 мая – РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии политик Илан Шор осудил проведение в республике фестиваля представителей сексуальных меньшинств ЛГБТ*.
Ранее во вторник общественная организация Genderdoc-M объявила о проведении в Молдавии с 11 по 16 июня фестиваля ЛГБТ*-сообщества "Молдова Прайд".
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"Мы знали, что власть будет ломать нас, стирая наши идентичность, традиции, историю. Делать вид, что нет Дня Победы. А есть "день Европы", где демонстрируют оружие - без него и дня не прожить в их европейском "мире". А дальше, ясно, "фестиваль" ЛГБТ*. Мы обращаемся к власти. Найдите смелость уважать наши, молдавские традиции. Уважать семьи, которые и вас в том числе воспитали... Эта пропаганда уничтожает наши ценности и лишает наших детей прочной основы - традиционной семьи", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Ранее в воскресенье в молдавском городе Оргеев, где Шор был мэром с 2015 по 2019 гг, прошло массовое шествие в поддержку традиционной семьи. Эта акция проводится в городе ежегодно совместно с местным духовенством.
Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь отмечает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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