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Курс евро на Московской бирже опустился ниже 98 рублей

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 98 рублей - РИА Новости, 21.05.2024

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 98 рублей

Рубль продолжает укрепляться: курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 8 мая, доллар дешевеет до 90,23 рубля, юань - до 12,43 рубля, следует из данных... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T17:11

2024-05-21T17:11

2024-05-21T17:11

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Рубль продолжает укрепляться: курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 8 мая, доллар дешевеет до 90,23 рубля, юань - до 12,43 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" на 17.00 мск снижается на 67 копеек, до 97,96 рубля, доллара - на 52 копейки, до 90,23 рубля, юаня - на 7 копеек, до 12,43 рубля.

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа