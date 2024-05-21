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Курс евро на Московской бирже опустился ниже 98 рублей
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 98 рублей - РИА Новости, 21.05.2024
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 98 рублей
Рубль продолжает укрепляться: курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 8 мая, доллар дешевеет до 90,23 рубля, юань - до 12,43 рубля, следует из данных... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T17:11
2024-05-21T17:11
2024-05-21T17:11
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Рубль продолжает укрепляться: курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 8 мая, доллар дешевеет до 90,23 рубля, юань - до 12,43 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" на 17.00 мск снижается на 67 копеек, до 97,96 рубля, доллара - на 52 копейки, до 90,23 рубля, юаня - на 7 копеек, до 12,43 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 98 рублей
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 98 рублей впервые с 8 мая