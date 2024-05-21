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Боррель приветствовал решение Совета ЕС о помощи Украине - РИА Новости, 21.05.2024
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17:18 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/es-1947483375.html
Боррель приветствовал решение Совета ЕС о помощи Украине
Боррель приветствовал решение Совета ЕС о помощи Украине - РИА Новости, 21.05.2024
Боррель приветствовал решение Совета ЕС о помощи Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал утвержденное во вторник Советом Евросоюза решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T17:18
2024-05-21T17:18
россия
киев
украина
жозеп боррель
сергей лавров
евросоюз
совет евросоюза
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал утвержденное во вторник Советом Евросоюза решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов на военную помощь Киеву и заявил о необходимости "немедленно приступить" к его реализации. Совет ЕС во вторник окончательно утвердил решение, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, а также программ по восстановлению. Еще 10% депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков. "Я приветствую важное и экстренно необходимое решение Совета ЕС по использованию доходов… Нам необходимо немедленно приступить к его реализации", - написал Боррель в сети X. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html
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россия, киев, украина, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, совет евросоюза, санкции в отношении россии
Россия, Киев, Украина, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Евросоюз, Совет Евросоюза, Санкции в отношении России
Боррель приветствовал решение Совета ЕС о помощи Украине

Боррель приветствовал решение об использовании доходов от российских активов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал утвержденное во вторник Советом Евросоюза решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов на военную помощь Киеву и заявил о необходимости "немедленно приступить" к его реализации.
Совет ЕС во вторник окончательно утвердил решение, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, а также программ по восстановлению. Еще 10% депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Европа поддерживает Украину из последних сил
9 мая, 08:00
"Я приветствую важное и экстренно необходимое решение Совета ЕС по использованию доходов… Нам необходимо немедленно приступить к его реализации", - написал Боррель в сети X.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
В ЕС надеются сегодня договориться об использовании российских активов
18 марта, 12:48
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
 
РоссияКиевУкраинаЖозеп БоррельСергей ЛавровЕвросоюзСовет ЕвросоюзаСанкции в отношении России
 
 
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