https://ria.ru/20240521/es-1947483375.html

Боррель приветствовал решение Совета ЕС о помощи Украине

Боррель приветствовал решение Совета ЕС о помощи Украине - РИА Новости, 21.05.2024

Боррель приветствовал решение Совета ЕС о помощи Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал утвержденное во вторник Советом Евросоюза решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T17:18

2024-05-21T17:18

2024-05-21T17:18

россия

киев

украина

жозеп боррель

сергей лавров

евросоюз

совет евросоюза

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал утвержденное во вторник Советом Евросоюза решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов на военную помощь Киеву и заявил о необходимости "немедленно приступить" к его реализации. Совет ЕС во вторник окончательно утвердил решение, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, а также программ по восстановлению. Еще 10% депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков. "Я приветствую важное и экстренно необходимое решение Совета ЕС по использованию доходов… Нам необходимо немедленно приступить к его реализации", - написал Боррель в сети X. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html

https://ria.ru/20240318/aktivy-1933973858.html

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россия, киев, украина, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, совет евросоюза, санкции в отношении россии