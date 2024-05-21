https://ria.ru/20240521/es-1947368654.html

МИД Бельгии рассчитывает на встречу с Украиной и Молдавией до конца июня

МИД Бельгии рассчитывает на встречу с Украиной и Молдавией до конца июня - РИА Новости, 21.05.2024

МИД Бельгии рассчитывает на встречу с Украиной и Молдавией до конца июня

Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб рассчитывает, что межправконференция по началу переговоров о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией может пройти до конца июня. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T11:41

2024-05-21T11:41

2024-05-21T11:41

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БРЮССЕЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб рассчитывает, что межправконференция по началу переговоров о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией может пройти до конца июня. "Мы все еще намерены провести такую межправительственную конференцию во время нашего председательства (в Совете ЕС – ред.) до конца июня, это касается и Украины, и Молдавии", - сообщила она перед началом заседания в Брюсселе Совета ЕС по общим делам.

https://ria.ru/20240521/es-1947330955.html

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в мире, украина, бельгия, молдавия, аджа лябиб, евросоюз