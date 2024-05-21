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МИД Бельгии рассчитывает на встречу с Украиной и Молдавией до конца июня - РИА Новости, 21.05.2024
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11:41 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/es-1947368654.html
МИД Бельгии рассчитывает на встречу с Украиной и Молдавией до конца июня
МИД Бельгии рассчитывает на встречу с Украиной и Молдавией до конца июня - РИА Новости, 21.05.2024
МИД Бельгии рассчитывает на встречу с Украиной и Молдавией до конца июня
Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб рассчитывает, что межправконференция по началу переговоров о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией может пройти до конца июня. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:41
2024-05-21T11:41
в мире
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бельгия
молдавия
аджа лябиб
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БРЮССЕЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб рассчитывает, что межправконференция по началу переговоров о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией может пройти до конца июня. "Мы все еще намерены провести такую межправительственную конференцию во время нашего председательства (в Совете ЕС – ред.) до конца июня, это касается и Украины, и Молдавии", - сообщила она перед началом заседания в Брюсселе Совета ЕС по общим делам.
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в мире, украина, бельгия, молдавия, аджа лябиб, евросоюз
В мире, Украина, Бельгия, Молдавия, Аджа Лябиб, Евросоюз
МИД Бельгии рассчитывает на встречу с Украиной и Молдавией до конца июня

МИД Бельгии: переговоры о членстве Украины и Молдавии в ЕС пройдут до конца июня

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе
Флаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб рассчитывает, что межправконференция по началу переговоров о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией может пройти до конца июня.
"Мы все еще намерены провести такую межправительственную конференцию во время нашего председательства (в Совете ЕС – ред.) до конца июня, это касается и Украины, и Молдавии", - сообщила она перед началом заседания в Брюсселе Совета ЕС по общим делам.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
СМИ назвали дату начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
Вчера, 08:48
 
В миреУкраинаБельгияМолдавияАджа ЛябибЕвросоюз
 
 
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