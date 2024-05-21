https://ria.ru/20240521/es-1947330955.html

СМИ назвали дату начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

СМИ назвали дату начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС - РИА Новости, 21.05.2024

СМИ назвали дату начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

ЕС намерен начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии 25 июня, сообщает издание Politico со ссылкой на пять дипломатов. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T08:48

2024-05-21T08:48

2024-05-21T09:05

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. ЕС намерен начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии 25 июня, сообщает издание Politico со ссылкой на пять дипломатов."Блок намерен начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии уже 25 июня, это дата проведения саммита Европейского совета", - говорится в сообщении издания на сайте.Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240513/evrosoyuz-1945439111.html

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в мире, украина, молдавия, евросоюз, европейский совет, киев