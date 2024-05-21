Елагин продолжил кругосветное путешествие после ремонта яхты
Яхтсмен Елагин продолжил кругосветное путешествие после ремонта яхты в Аргентине
Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин. Архивное фото
КРАСНОДАР, 21 мая - РИА Новости. Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин, в марте не выходивший на связь, продолжил свое кругосветное путешествие после ремонта яхты "Дочь ветра" в Аргентине, сообщила РИА Новости девушка путешественника Юлия Морозова.
Елагин отправился в кругосветное путешествие 1 октября 2023 года из Танжера (Марокко). Девятнадцатого марта он прекратил выходить на связь. Через восемь дней после исчезновения его судна у берегов Чили Елагин передал первые сообщения по радиосвязи. Затем он доплыл до аргентинского города Мар-дель-Плата, где приступил к ремонту яхты, у которой сильнее всего повредились паруса.
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"Да, он отчалил с Аргентины, Мар-дель-Плата. Сейчас идет до Танжера - 1,5-2 месяца. Там официальный конец кругосветки, еще месяц - дорога домой", - рассказала Морозова.
Один из учеников яхтсмена Алексей Чванов уточнил РИА Новости, что на данный момент ремонт яхты закончен на 90%. По его словам, остались мелкие проблемы с электрикой, которые не повлияют на переход.
Елагин с детства выходил в море, его отец работал директором первого яхт-клуба в Геленджике. Идея кругосветки зародилась у него в 14 лет после прочтения книги Анджея Урбанчика "В одиночку через океан". Позже он познакомился со знаменитым яхтсменом Виктором Языковым, который и сконструировал "уникальную яхту" для одиночного плавания "Дочь Ветра", способную идти по курсу без авторулевого.
Именно на этой яхте Елагин пошел в кругосветное путешествие и планировал отправиться из Танжера к Канарским островам, затем к островам Зеленого Мыса, обогнуть мыс Доброй Надежды, миновать Австралию и Новую Зеландию, пересечь Тихий океан, выйти в пролив Дрейка, и по Атлантическому океану наверх вернуться к Танжеру.
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