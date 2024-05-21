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Елагин продолжил кругосветное путешествие после ремонта яхты - РИА Новости, 21.05.2024
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23:47 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/elagin-1947544996.html
Елагин продолжил кругосветное путешествие после ремонта яхты
Елагин продолжил кругосветное путешествие после ремонта яхты - РИА Новости, 21.05.2024
Елагин продолжил кругосветное путешествие после ремонта яхты
Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин, в марте не выходивший на связь, продолжил свое кругосветное путешествие после ремонта яхты "Дочь ветра" в... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T23:47
2024-05-21T23:47
геленджик
танжер
канарские острова
аргентина
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КРАСНОДАР, 21 мая - РИА Новости. Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин, в марте не выходивший на связь, продолжил свое кругосветное путешествие после ремонта яхты "Дочь ветра" в Аргентине, сообщила РИА Новости девушка путешественника Юлия Морозова. Елагин отправился в кругосветное путешествие 1 октября 2023 года из Танжера (Марокко). Девятнадцатого марта он прекратил выходить на связь. Через восемь дней после исчезновения его судна у берегов Чили Елагин передал первые сообщения по радиосвязи. Затем он доплыл до аргентинского города Мар-дель-Плата, где приступил к ремонту яхты, у которой сильнее всего повредились паруса. "Да, он отчалил с Аргентины, Мар-дель-Плата. Сейчас идет до Танжера - 1,5-2 месяца. Там официальный конец кругосветки, еще месяц - дорога домой", - рассказала Морозова. Один из учеников яхтсмена Алексей Чванов уточнил РИА Новости, что на данный момент ремонт яхты закончен на 90%. По его словам, остались мелкие проблемы с электрикой, которые не повлияют на переход. Елагин с детства выходил в море, его отец работал директором первого яхт-клуба в Геленджике. Идея кругосветки зародилась у него в 14 лет после прочтения книги Анджея Урбанчика "В одиночку через океан". Позже он познакомился со знаменитым яхтсменом Виктором Языковым, который и сконструировал "уникальную яхту" для одиночного плавания "Дочь Ветра", способную идти по курсу без авторулевого. Именно на этой яхте Елагин пошел в кругосветное путешествие и планировал отправиться из Танжера к Канарским островам, затем к островам Зеленого Мыса, обогнуть мыс Доброй Надежды, миновать Австралию и Новую Зеландию, пересечь Тихий океан, выйти в пролив Дрейка, и по Атлантическому океану наверх вернуться к Танжеру.
https://ria.ru/20240325/yakhtsmen-1935672084.html
https://ria.ru/20230920/ekspeditsiya-1897560168.html
геленджик
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геленджик, танжер, канарские острова, аргентина
Геленджик, Танжер, Канарские острова, Аргентина
Елагин продолжил кругосветное путешествие после ремонта яхты

Яхтсмен Елагин продолжил кругосветное путешествие после ремонта яхты в Аргентине

© Фото : Виталий Елагин/ВКонтактеЧемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин
Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : Виталий Елагин/ВКонтакте
Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 21 мая - РИА Новости. Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин, в марте не выходивший на связь, продолжил свое кругосветное путешествие после ремонта яхты "Дочь ветра" в Аргентине, сообщила РИА Новости девушка путешественника Юлия Морозова.
Елагин отправился в кругосветное путешествие 1 октября 2023 года из Танжера (Марокко). Девятнадцатого марта он прекратил выходить на связь. Через восемь дней после исчезновения его судна у берегов Чили Елагин передал первые сообщения по радиосвязи. Затем он доплыл до аргентинского города Мар-дель-Плата, где приступил к ремонту яхты, у которой сильнее всего повредились паруса.
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"Да, он отчалил с Аргентины, Мар-дель-Плата. Сейчас идет до Танжера - 1,5-2 месяца. Там официальный конец кругосветки, еще месяц - дорога домой", - рассказала Морозова.
Один из учеников яхтсмена Алексей Чванов уточнил РИА Новости, что на данный момент ремонт яхты закончен на 90%. По его словам, остались мелкие проблемы с электрикой, которые не повлияют на переход.
Елагин с детства выходил в море, его отец работал директором первого яхт-клуба в Геленджике. Идея кругосветки зародилась у него в 14 лет после прочтения книги Анджея Урбанчика "В одиночку через океан". Позже он познакомился со знаменитым яхтсменом Виктором Языковым, который и сконструировал "уникальную яхту" для одиночного плавания "Дочь Ветра", способную идти по курсу без авторулевого.
Именно на этой яхте Елагин пошел в кругосветное путешествие и планировал отправиться из Танжера к Канарским островам, затем к островам Зеленого Мыса, обогнуть мыс Доброй Надежды, миновать Австралию и Новую Зеландию, пересечь Тихий океан, выйти в пролив Дрейка, и по Атлантическому океану наверх вернуться к Танжеру.
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