https://ria.ru/20240521/ekspert-1947325711.html

Эксперт оценил шанс на улучшение связей Турции и Ирана после гибели Раиси

Эксперт оценил шанс на улучшение связей Турции и Ирана после гибели Раиси - РИА Новости, 21.05.2024

Эксперт оценил шанс на улучшение связей Турции и Ирана после гибели Раиси

Противоречий между Турцией и Ираном много для улучшения отношений в короткой перспективе, после гибели президента Эбрахима Раиси Тегеран продолжит заданный им... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T07:28

2024-05-21T07:28

2024-05-21T07:28

в мире

иран

турция

тегеран (город)

хосейн амир абдоллахиан

брикс

рабочая партия курдистана

красный полумесяц

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СТАМБУЛ, 21 мая – РИА Новости. Противоречий между Турцией и Ираном много для улучшения отношений в короткой перспективе, после гибели президента Эбрахима Раиси Тегеран продолжит заданный им политический курс и будет придерживаться "стратегического одиночества", заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. В поисках вертолета участвовал турецкий БПЛА Akıncı, который ранее обнаружил "источник тепла" на месте катастрофы, также Анкара отправила 32 альпиниста, шесть единиц техники и вертолет с системой ночного видения. "Добиться быстрого улучшения турецко-иранских отношений в краткосрочной перспективе кажется трудной задачей", - отметил эксперт. По его словам, Турция, предоставив Ирану БПЛА, вертолет и альпинистов, поступила так, как должна делать страна по отношению к своему соседу - аналогично Анкара и Афины действовали в отношении друг друга после землетрясений. "Однако эта позитивная атмосфера не сможет долго держаться", - считает Эренель. "Иран не изменит свою политику после смерти президента Раиси, будет продолжена реализация его политического курса. Иран построил свою политику на "стратегическом одиночестве". Предположительно Тегеран продолжит проводить полностью независимую политику, основанную на собственных национальных силовых элементах без опоры на какую-либо глобальную силу, и продолжит действовать в рамках Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС", - считает Эренель. "Наличие населения тюркского происхождения (иранских азербайджанцев - ред.) является фактором, который значительно влияет на отношения между Ираном и Турцией. Иран боится сепаратизма", - пояснил эксперт. Он напомнил о наличии сепаратистов в южной провинции Систан и Белуджистан, курдов на западе и арабов на юге. Говоря о моментах, вызывающих разногласия между Анкарой и Тегераном, Эренель напомнил о противоречиях из-за борьбы Турции с "Рабочей партией Курдистана", боевики которой свободно перемещаются в Иране. "Проармянская позиция Ирана в ходе войн в Нагорном Карабахе и его негативный подход к Зангезурскому коридору также можно рассматривать как препятствия для поддержания отношений на желаемом уровне. К числу этих препятствий можно также отнести напряженность в отношениях между Азербайджаном и Ираном", - отметил эксперт. По мнению Эренеля, продолжается региональная борьба за власть между двумя странами, в то же время в рамках астанинского процесса урегулирования сирийского конфликта они смогли найти позитивный подход. Эксперт считает, что включение Ирана в проект "Путь развития", который свяжет иракские порты с Турцией, может внести значительный вклад в установление региональной безопасности. Турецкие СМИ широко освещали участие турецкого БПЛА в поисках вертолета, госагентство Anadolu вело прямую трансляцию с камер дрона. При этом в иранских СМИ новостей про турецкую помощь найти не удалось, а глава иранского Красного полумесяца подчеркнул, что поиски были проведены иранскими спасателями и ни один из иностранных специалистов не участвовал в поисково-спасательной операции.

https://ria.ru/20240520/baklanov-1947097199.html

https://ria.ru/20240520/iran-1947167611.html

https://ria.ru/20240519/turtsiya-1947067527.html

https://ria.ru/20240521/ssha-1947316556.html

иран

турция

тегеран (город)

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в мире, иран, турция, тегеран (город), хосейн амир абдоллахиан, брикс, рабочая партия курдистана, красный полумесяц, крушение вертолета президента ирана