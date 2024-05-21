https://ria.ru/20240521/efimov-1947288964.html
Ефимов: в Зеленограде построят промышленный объект при поддержке города
Ефимов: в Зеленограде построят промышленный объект при поддержке города - РИА Новости, 21.05.2024
Ефимов: в Зеленограде построят промышленный объект при поддержке города
Промышленно-производственный объект по льготной арендной ставке построят в Зеленограде в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T10:05
2024-05-21T10:05
2024-05-21T10:05
экономика
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Промышленно-производственный объект по льготной арендной ставке построят в Зеленограде в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Город подписал с компанией договор аренды земельного участка площадью 1,1 гектара для строительства промышленно-производственного объекта. Там создадут 300 рабочих мест. Это уже 33-й инвестор, с которым заключили договор аренды земли по льготной ставке один рубль в год", – приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы его слова.В сообщении добавляется, что участок по льготной арендной ставке предоставляется инвестору на территории столицы в качестве мер поддержки бизнеса. Такая мера действует в Москве с марта 2022 года и позволяет уменьшить затраты на создание рабочих мест и в небольшой промежуток времени организовать выпуск готовой продукции."По решению мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает локализацию компактных, высокотехнологичных и экологичных производств. Инвесторы возводят индустриальные комплексы, где могут разместиться сразу несколько предприятий различных отраслей. В новом комплексе займутся производством одежды, косметических средств, элементов мебели и хозтоваров. Планируемый ежегодный объем производства – до 1 миллиона единиц продукции", – цитируются в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.В нем указывается, что арендованный про программе участок находится по адресу: 707-й проезд, владение 4. Арендатором выступает ООО "Проезд 707". "Площадь промышленно-производственного объекта составит более 17,8 тысячи квадратных метров. Договор с компанией подписан на пять лет, за это время она должна построить и открыть предприятие. Льготная ставка будет действовать на протяжении всего времени реализации проекта", – приводятся в пресс-релизе слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.
https://ria.ru/20240520/efimov-1946814842.html
https://ria.ru/20240518/detsad-1946812215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Экономика, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Промышленно-производственный объект по льготной арендной ставке построят в Зеленограде в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Город подписал с компанией договор аренды земельного участка площадью 1,1 гектара для строительства промышленно-производственного объекта. Там создадут 300 рабочих мест. Это уже 33-й инвестор, с которым заключили договор аренды земли по льготной ставке один рубль в год", – приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы его слова.
В сообщении добавляется, что участок по льготной арендной ставке предоставляется инвестору на территории столицы в качестве мер поддержки бизнеса. Такая мера действует в Москве с марта 2022 года и позволяет уменьшить затраты на создание рабочих мест и в небольшой промежуток времени организовать выпуск готовой продукции.
«
"По решению мэра Москвы Сергея Собянина
город поддерживает локализацию компактных, высокотехнологичных и экологичных производств. Инвесторы возводят индустриальные комплексы, где могут разместиться сразу несколько предприятий различных отраслей. В новом комплексе займутся производством одежды, косметических средств, элементов мебели и хозтоваров. Планируемый ежегодный объем производства – до 1 миллиона единиц продукции", – цитируются в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова
.
В нем указывается, что арендованный про программе участок находится по адресу: 707-й проезд, владение 4. Арендатором выступает ООО "Проезд 707".
"Площадь промышленно-производственного объекта составит более 17,8 тысячи квадратных метров. Договор с компанией подписан на пять лет, за это время она должна построить и открыть предприятие. Льготная ставка будет действовать на протяжении всего времени реализации проекта", – приводятся в пресс-релизе слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана
.