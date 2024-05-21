https://ria.ru/20240521/efimov-1947288964.html

Ефимов: в Зеленограде построят промышленный объект при поддержке города

Ефимов: в Зеленограде построят промышленный объект при поддержке города - РИА Новости, 21.05.2024

Ефимов: в Зеленограде построят промышленный объект при поддержке города

Промышленно-производственный объект по льготной арендной ставке построят в Зеленограде в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T10:05

2024-05-21T10:05

2024-05-21T10:05

экономика

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Промышленно-производственный объект по льготной арендной ставке построят в Зеленограде в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Город подписал с компанией договор аренды земельного участка площадью 1,1 гектара для строительства промышленно-производственного объекта. Там создадут 300 рабочих мест. Это уже 33-й инвестор, с которым заключили договор аренды земли по льготной ставке один рубль в год", – приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы его слова.В сообщении добавляется, что участок по льготной арендной ставке предоставляется инвестору на территории столицы в качестве мер поддержки бизнеса. Такая мера действует в Москве с марта 2022 года и позволяет уменьшить затраты на создание рабочих мест и в небольшой промежуток времени организовать выпуск готовой продукции."По решению мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает локализацию компактных, высокотехнологичных и экологичных производств. Инвесторы возводят индустриальные комплексы, где могут разместиться сразу несколько предприятий различных отраслей. В новом комплексе займутся производством одежды, косметических средств, элементов мебели и хозтоваров. Планируемый ежегодный объем производства – до 1 миллиона единиц продукции", – цитируются в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.В нем указывается, что арендованный про программе участок находится по адресу: 707-й проезд, владение 4. Арендатором выступает ООО "Проезд 707". "Площадь промышленно-производственного объекта составит более 17,8 тысячи квадратных метров. Договор с компанией подписан на пять лет, за это время она должна построить и открыть предприятие. Льготная ставка будет действовать на протяжении всего времени реализации проекта", – приводятся в пресс-релизе слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

https://ria.ru/20240520/efimov-1946814842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы)