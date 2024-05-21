https://ria.ru/20240521/dtp-1947484355.html

Жительнице Тюмени сделали предложение после падения столба на ее машину

Жительнице Тюмени сделали предложение после падения столба на ее машину - РИА Новости, 21.05.2024

Жительнице Тюмени сделали предложение после падения столба на ее машину

Жительнице Тюмени сделали предложение после того, как на ее машину упал столб на проезжей части. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T17:18

2024-05-21T17:18

2024-05-21T17:51

происшествия

авто

тюмень

тюменская область

гк лада

гибдд мвд рф

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ТЮМЕНЬ, 21 мая — РИА Новости. Жительнице Тюмени сделали предложение после того, как на ее машину упал столб на проезжей части."На грузовике перевозили павильон "Фрукты", задели трос. Из-за этого упали два столба. Один столб пробил насквозь "Ладу Гранта", ехавшую в сторону центра города. Повреждены еще три автомобиля. "Ладой" управляла 23-летняя водитель, она чудом не пострадала", — сообщила пресс-служба ГИБДД Тюменской области в телеграм-канале.Инцидент произошел днем во вторник на улице Мориса Тореза. В комментариях местным журналистам девушка рассказала, что ехала в университет на защиту диплома. Когда увидела, что падает первый столб, притормозила, он завис, и она нажала на газ, но рухнул второй столб. Избежать травм удалось благодаря тому, что девушка, по ее словам, "полностью в кокон свернулась". Она добавила, что ее молодой человек, узнав о происшествии, приехал на место ДТП и сделал ей предложение выйти за него замуж.

https://ria.ru/20240508/koleso-1944552552.html

тюмень

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, тюмень, тюменская область, гк лада, гибдд мвд рф