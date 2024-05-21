https://ria.ru/20240521/dtp-1947484355.html
Жительнице Тюмени сделали предложение после падения столба на ее машину
Жительнице Тюмени сделали предложение после падения столба на ее машину - РИА Новости, 21.05.2024
Жительнице Тюмени сделали предложение после падения столба на ее машину
Жительнице Тюмени сделали предложение после того, как на ее машину упал столб на проезжей части. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T17:18
2024-05-21T17:18
2024-05-21T17:51
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ТЮМЕНЬ, 21 мая — РИА Новости. Жительнице Тюмени сделали предложение после того, как на ее машину упал столб на проезжей части."На грузовике перевозили павильон "Фрукты", задели трос. Из-за этого упали два столба. Один столб пробил насквозь "Ладу Гранта", ехавшую в сторону центра города. Повреждены еще три автомобиля. "Ладой" управляла 23-летняя водитель, она чудом не пострадала", — сообщила пресс-служба ГИБДД Тюменской области в телеграм-канале.Инцидент произошел днем во вторник на улице Мориса Тореза. В комментариях местным журналистам девушка рассказала, что ехала в университет на защиту диплома. Когда увидела, что падает первый столб, притормозила, он завис, и она нажала на газ, но рухнул второй столб. Избежать травм удалось благодаря тому, что девушка, по ее словам, "полностью в кокон свернулась". Она добавила, что ее молодой человек, узнав о происшествии, приехал на место ДТП и сделал ей предложение выйти за него замуж.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, тюмень, тюменская область, гк лада, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Тюмень, Тюменская область, ГК Лада, ГИБДД МВД РФ
Жительнице Тюмени сделали предложение после падения столба на ее машину
В Тюмени четыре автомобиля пострадали при падении столбов на проезжую часть
ТЮМЕНЬ, 21 мая — РИА Новости. Жительнице Тюмени сделали предложение после того, как на ее машину упал столб на проезжей части.
«
"На грузовике перевозили павильон "Фрукты", задели трос. Из-за этого упали два столба. Один столб пробил насквозь "Ладу Гранта", ехавшую в сторону центра города. Повреждены еще три автомобиля. "Ладой" управляла 23-летняя водитель, она чудом не пострадала", — сообщила пресс-служба ГИБДД Тюменской области в телеграм-канале.
Инцидент произошел днем во вторник на улице Мориса Тореза.
В комментариях местным журналистам девушка рассказала, что ехала в университет на защиту диплома. Когда увидела, что падает первый столб, притормозила, он завис, и она нажала на газ, но рухнул второй столб. Избежать травм удалось благодаря тому, что девушка, по ее словам, "полностью в кокон свернулась".
Она добавила, что ее молодой человек, узнав о происшествии, приехал на место ДТП и сделал ей предложение выйти за него замуж.