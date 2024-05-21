https://ria.ru/20240521/dtp-1947252837.html
Количество ДТП с нетрезвыми водителями снизилось на 20,5% с начала года
Количество ДТП с нетрезвыми водителями снизилось на 20,5% с начала года - РИА Новости, 21.05.2024
Количество ДТП с нетрезвыми водителями снизилось на 20,5% с начала года
Более 1,9 тысячи ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения, зарегистрировано за четыре месяца 2024 года на российских дорогах - это на 20,5%... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T08:00
2024-05-21T08:00
2024-05-21T08:00
россия
авто
дтп
автомобилисты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947251731_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_46f36154ce54d3c1ec13ef5dc63e93a5.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 1,9 тысячи ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения, зарегистрировано за четыре месяца 2024 года на российских дорогах - это на 20,5% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили РИА Новости в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России."По данным официальной статистики аварийности, за первые четыре месяца 2024 года на дорогах страны зарегистрировано 1936 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Речь идет о тех случаях, где оно установлено в результате медицинского освидетельствования. Это на 20,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России Антон Белан.Всего с января по апрель 2024 года автоинспекторы зарегистрировали 2,5 тысячи ДТП, в которых участвовали водители с признаками опьянения. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество таких аварий снизилось на 17,7%. Число погибших и раненых в этих ДТП снизилось на 27,4% и 17,4%, соответственно, составив 517 и 3,3 тысячи человек. В Госавтоинспекции напомнили, что под "водителями с признаками опьянения" понимаются как водители, которые прошли медицинское освидетельствование, так и те, кто от него отказались.В Госавтоинспекции отметили, что наибольшую эффективность в предотвращении таких ДТП показывают профилактические и рейдовые мероприятия, которые автоинспекторы проводят на регулярной основе, например, массовые проверки водителей на состояние опьянения.В регионах проводится информационно-пропагандистская работа, призывающая граждан быть бдительными и сообщать в полицию о нетрезвых водителях. Многие общественные организации и активные граждане присоединяются к этой работе, помогая сотрудникам Госавтоинспекции выявлять нарушителей, а экипажи ДПС принимают меры реагирования в соответствии с российским законодательством.Согласно действующему законодательству, за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 года до 2 лет и оштрафован на 30 тысяч рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медосвидетельствования влечет уголовную ответственность.Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
https://radiosputnik.ru/20240201/marshruty-1924829416.html
https://ria.ru/20240513/importozameschenie-1937565836.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947251731_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fee0487e66a6aeee3f8ea1dcb159e057.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто, дтп, автомобилисты
Россия, Авто, ДТП, автомобилисты
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 1,9 тысячи ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения, зарегистрировано за четыре месяца 2024 года на российских дорогах - это на 20,5% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили РИА Новости в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России.
"По данным официальной статистики аварийности, за первые четыре месяца 2024 года на дорогах страны зарегистрировано 1936 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Речь идет о тех случаях, где оно установлено в результате медицинского освидетельствования. Это на 20,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России Антон Белан.
Всего с января по апрель 2024 года автоинспекторы зарегистрировали 2,5 тысячи ДТП, в которых участвовали водители с признаками опьянения. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество таких аварий снизилось на 17,7%. Число погибших и раненых в этих ДТП
снизилось на 27,4% и 17,4%, соответственно, составив 517 и 3,3 тысячи человек. В Госавтоинспекции напомнили, что под "водителями с признаками опьянения" понимаются как водители, которые прошли медицинское освидетельствование, так и те, кто от него отказались.
В Госавтоинспекции отметили, что наибольшую эффективность в предотвращении таких ДТП показывают профилактические и рейдовые мероприятия, которые автоинспекторы проводят на регулярной основе, например, массовые проверки водителей на состояние опьянения.
В регионах проводится информационно-пропагандистская работа, призывающая граждан быть бдительными и сообщать в полицию о нетрезвых водителях. Многие общественные организации и активные граждане присоединяются к этой работе, помогая сотрудникам Госавтоинспекции выявлять нарушителей, а экипажи ДПС принимают меры реагирования в соответствии с российским законодательством.
Согласно действующему законодательству, за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 года до 2 лет и оштрафован на 30 тысяч рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медосвидетельствования влечет уголовную ответственность.
Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".