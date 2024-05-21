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В Брянской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали два автомобиля
В Брянской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали два автомобиля - РИА Новости, 21.05.2024
В Брянской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали два автомобиля
Два украинских дрона-камикадзе атаковали два автомобиля сельхозпредприятия в Брянской области, одна из машин полностью уничтожена, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T20:25
2024-05-21T20:25
2024-05-21T20:25
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происшествия
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александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Два украинских дрона-камикадзе атаковали два автомобиля сельхозпредприятия в Брянской области, одна из машин полностью уничтожена, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Нанесен целенаправленный удар ВСУ по территории Стародубского муниципального округа. Двумя дронами-камикадзе атакованы автомобили сельхозпредприятия. Пострадавших нет. В результате совершенной атаки один автомобиль уничтожен полностью, второй частично поврежден. Также частично повреждены два домовладения", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы. Стародубский округ Брянской области на юге граничит с Черниговской областью Украины.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Черниговская область, Украина, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали два автомобиля
Под Брянском два дрона-камикадзе ВСУ атаковали два автомобиля сельхозпредприятия