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В Брянской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали два автомобиля - РИА Новости, 21.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:25 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/drony-1947524796.html
В Брянской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали два автомобиля
В Брянской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали два автомобиля - РИА Новости, 21.05.2024
В Брянской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали два автомобиля
Два украинских дрона-камикадзе атаковали два автомобиля сельхозпредприятия в Брянской области, одна из машин полностью уничтожена, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T20:25
2024-05-21T20:25
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
черниговская область
украина
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Два украинских дрона-камикадзе атаковали два автомобиля сельхозпредприятия в Брянской области, одна из машин полностью уничтожена, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Нанесен целенаправленный удар ВСУ по территории Стародубского муниципального округа. Двумя дронами-камикадзе атакованы автомобили сельхозпредприятия. Пострадавших нет. В результате совершенной атаки один автомобиль уничтожен полностью, второй частично поврежден. Также частично повреждены два домовладения", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы. Стародубский округ Брянской области на юге граничит с Черниговской областью Украины.
https://ria.ru/20240521/nato-1947497579.html
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происшествия, брянская область, черниговская область, украина, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Черниговская область, Украина, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали два автомобиля

Под Брянском два дрона-камикадзе ВСУ атаковали два автомобиля сельхозпредприятия

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Два украинских дрона-камикадзе атаковали два автомобиля сельхозпредприятия в Брянской области, одна из машин полностью уничтожена, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«
"Нанесен целенаправленный удар ВСУ по территории Стародубского муниципального округа. Двумя дронами-камикадзе атакованы автомобили сельхозпредприятия. Пострадавших нет. В результате совершенной атаки один автомобиль уничтожен полностью, второй частично поврежден. Также частично повреждены два домовладения", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Стародубский округ Брянской области на юге граничит с Черниговской областью Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьЧерниговская областьУкраинаАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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