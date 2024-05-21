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В Брянской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали два автомобиля

В Брянской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали два автомобиля - РИА Новости, 21.05.2024

В Брянской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали два автомобиля

Два украинских дрона-камикадзе атаковали два автомобиля сельхозпредприятия в Брянской области, одна из машин полностью уничтожена, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T20:25

2024-05-21T20:25

2024-05-21T20:25

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

черниговская область

украина

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Два украинских дрона-камикадзе атаковали два автомобиля сельхозпредприятия в Брянской области, одна из машин полностью уничтожена, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Нанесен целенаправленный удар ВСУ по территории Стародубского муниципального округа. Двумя дронами-камикадзе атакованы автомобили сельхозпредприятия. Пострадавших нет. В результате совершенной атаки один автомобиль уничтожен полностью, второй частично поврежден. Также частично повреждены два домовладения", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы. Стародубский округ Брянской области на юге граничит с Черниговской областью Украины.

https://ria.ru/20240521/nato-1947497579.html

брянская область

черниговская область

украина

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происшествия, брянская область, черниговская область, украина, александр богомаз, вооруженные силы украины