https://ria.ru/20240521/dron-1947331224.html
В Белгородской области при атаке дрона погибла женщина
В Белгородской области при атаке дрона погибла женщина - РИА Новости, 21.05.2024
В Белгородской области при атаке дрона погибла женщина
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T08:50
2024-05-21T08:50
2024-05-21T09:55
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Дроном-камикадзе атакован движущийся легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира. <...> К большому горю, есть погибшая — в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте", — рассказал он.Все, кто находился в автомобиле, получили различные ранения, им оказывают необходимую медицинскую помощь.Так, свекровь погибшей получила открытую черепно-мозговую травму, скорая доставила ее в областную клиническую больницу. Мужа и свекра жертвы удара госпитализировали во вторую городскую больницу Белгорода с осколочными ранениями разных частей тела.Атака на авто произошла рядом с КПП поселка Октябрьский в Белгородском районе.Украина постоянно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.Системы ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240520/devochka-1947272031.html
https://ria.ru/20240521/sverdlovsk-1947326121.html
https://ria.ru/20240521/volonter-1947236349.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области при атаке дрона погибла женщина
В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль погибла женщина
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости.
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
"Дроном-камикадзе атакован движущийся легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира. <...> К большому горю, есть погибшая — в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте", — рассказал он.
Все, кто находился в автомобиле, получили различные ранения, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Так, свекровь погибшей получила открытую черепно-мозговую травму, скорая доставила ее в областную клиническую больницу. Мужа и свекра жертвы удара госпитализировали во вторую городскую больницу Белгорода с осколочными ранениями разных частей тела.
Атака на авто произошла рядом с КПП поселка Октябрьский в Белгородском районе.
Украина
постоянно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.
Системы ПВО отражают атаки противника.