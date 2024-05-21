https://ria.ru/20240521/dron-1947331224.html

В Белгородской области при атаке дрона погибла женщина

В Белгородской области при атаке дрона погибла женщина - РИА Новости, 21.05.2024

В Белгородской области при атаке дрона погибла женщина

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T08:50

2024-05-21T08:50

2024-05-21T09:55

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Дроном-камикадзе атакован движущийся легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира. <...> К большому горю, есть погибшая — в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте", — рассказал он.Все, кто находился в автомобиле, получили различные ранения, им оказывают необходимую медицинскую помощь.Так, свекровь погибшей получила открытую черепно-мозговую травму, скорая доставила ее в областную клиническую больницу. Мужа и свекра жертвы удара госпитализировали во вторую городскую больницу Белгорода с осколочными ранениями разных частей тела.Атака на авто произошла рядом с КПП поселка Октябрьский в Белгородском районе.Украина постоянно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.Системы ПВО отражают атаки противника.

https://ria.ru/20240520/devochka-1947272031.html

https://ria.ru/20240521/sverdlovsk-1947326121.html

https://ria.ru/20240521/volonter-1947236349.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия