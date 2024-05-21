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В Белгородской области при атаке дрона погибла женщина - РИА Новости, 21.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:50 21.05.2024 (обновлено: 09:55 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/dron-1947331224.html
В Белгородской области при атаке дрона погибла женщина
В Белгородской области при атаке дрона погибла женщина - РИА Новости, 21.05.2024
В Белгородской области при атаке дрона погибла женщина
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T08:50
2024-05-21T09:55
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Дроном-камикадзе атакован движущийся легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира. &lt;...&gt; К большому горю, есть погибшая — в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте", — рассказал он.Все, кто находился в автомобиле, получили различные ранения, им оказывают необходимую медицинскую помощь.Так, свекровь погибшей получила открытую черепно-мозговую травму, скорая доставила ее в областную клиническую больницу. Мужа и свекра жертвы удара госпитализировали во вторую городскую больницу Белгорода с осколочными ранениями разных частей тела.Атака на авто произошла рядом с КПП поселка Октябрьский в Белгородском районе.Украина постоянно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.Системы ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240520/devochka-1947272031.html
https://ria.ru/20240521/sverdlovsk-1947326121.html
https://ria.ru/20240521/volonter-1947236349.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области при атаке дрона погибла женщина

В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль погибла женщина

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Дроном-камикадзе атакован движущийся легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира. <...> К большому горю, есть погибшая — в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте", — рассказал он.
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Все, кто находился в автомобиле, получили различные ранения, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Так, свекровь погибшей получила открытую черепно-мозговую травму, скорая доставила ее в областную клиническую больницу. Мужа и свекра жертвы удара госпитализировали во вторую городскую больницу Белгорода с осколочными ранениями разных частей тела.
Атака на авто произошла рядом с КПП поселка Октябрьский в Белгородском районе.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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