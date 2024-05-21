https://ria.ru/20240521/donetsk-1947465345.html
В Донецке при атаке беспилотника пострадали два человека
В Донецке при атаке беспилотника пострадали два человека - РИА Новости, 21.05.2024
В Донецке при атаке беспилотника пострадали два человека
Водитель автобуса получил незначительные травмы лица в результате атаки беспилотника в Петровском районе Донецка, еще один мирный житель получил ранения при... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T16:12
2024-05-21T16:12
2024-05-21T16:12
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Водитель автобуса получил незначительные травмы лица в результате атаки беспилотника в Петровском районе Донецка, еще один мирный житель получил ранения при обстреле Кировского района города со стороны ВСУ, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "По предварительной информации, в Петровском районе вражеский беспилотник атаковал автобус маршрута №42 (который курсирует между Петровским районом и центром города - ред.) и врезался в лобовое стекло. К счастью, снаряд не разорвался. Водитель получил незначительные травмы лица", - написал мэр , отметив, что пассажиры автобуса не пострадали. В результате обстрела Кировского района города мужчина 1982 года рождения получил переломы ребер, ранение грудной клетки и плеча. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 13.55 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240519/obstrel-1947047829.html
https://ria.ru/20240520/makeevka-1947201409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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донецк, кировский район, петровский район, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
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В Донецке при атаке беспилотника пострадали два человека
В Донецке при атаке украинского беспилотника пострадали два мирных жителя