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В Донецке при атаке беспилотника пострадали два человека - РИА Новости, 21.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/donetsk-1947465345.html
В Донецке при атаке беспилотника пострадали два человека
В Донецке при атаке беспилотника пострадали два человека - РИА Новости, 21.05.2024
В Донецке при атаке беспилотника пострадали два человека
Водитель автобуса получил незначительные травмы лица в результате атаки беспилотника в Петровском районе Донецка, еще один мирный житель получил ранения при... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T16:12
2024-05-21T16:12
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Водитель автобуса получил незначительные травмы лица в результате атаки беспилотника в Петровском районе Донецка, еще один мирный житель получил ранения при обстреле Кировского района города со стороны ВСУ, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "По предварительной информации, в Петровском районе вражеский беспилотник атаковал автобус маршрута №42 (который курсирует между Петровским районом и центром города - ред.) и врезался в лобовое стекло. К счастью, снаряд не разорвался. Водитель получил незначительные травмы лица", - написал мэр , отметив, что пассажиры автобуса не пострадали. В результате обстрела Кировского района города мужчина 1982 года рождения получил переломы ребер, ранение грудной клетки и плеча. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 13.55 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240519/obstrel-1947047829.html
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донецк
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донецк, кировский район, петровский район, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Петровский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
В Донецке при атаке беспилотника пострадали два человека

В Донецке при атаке украинского беспилотника пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Водитель автобуса получил незначительные травмы лица в результате атаки беспилотника в Петровском районе Донецка, еще один мирный житель получил ранения при обстреле Кировского района города со стороны ВСУ, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"По предварительной информации, в Петровском районе вражеский беспилотник атаковал автобус маршрута №42 (который курсирует между Петровским районом и центром города - ред.) и врезался в лобовое стекло. К счастью, снаряд не разорвался. Водитель получил незначительные травмы лица", - написал мэр , отметив, что пассажиры автобуса не пострадали.
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В результате обстрела Кировского района города мужчина 1982 года рождения получил переломы ребер, ранение грудной клетки и плеча. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 13.55 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районПетровский районАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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