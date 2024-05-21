https://ria.ru/20240521/donetsk-1947465345.html

В Донецке при атаке беспилотника пострадали два человека

В Донецке при атаке беспилотника пострадали два человека - РИА Новости, 21.05.2024

В Донецке при атаке беспилотника пострадали два человека

Водитель автобуса получил незначительные травмы лица в результате атаки беспилотника в Петровском районе Донецка, еще один мирный житель получил ранения при... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T16:12

2024-05-21T16:12

2024-05-21T16:12

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

петровский район

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Водитель автобуса получил незначительные травмы лица в результате атаки беспилотника в Петровском районе Донецка, еще один мирный житель получил ранения при обстреле Кировского района города со стороны ВСУ, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "По предварительной информации, в Петровском районе вражеский беспилотник атаковал автобус маршрута №42 (который курсирует между Петровским районом и центром города - ред.) и врезался в лобовое стекло. К счастью, снаряд не разорвался. Водитель получил незначительные травмы лица", - написал мэр , отметив, что пассажиры автобуса не пострадали. В результате обстрела Кировского района города мужчина 1982 года рождения получил переломы ребер, ранение грудной клетки и плеча. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 13.55 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240519/obstrel-1947047829.html

https://ria.ru/20240520/makeevka-1947201409.html

донецк

кировский район

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, кировский район, петровский район, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, сцкк, происшествия