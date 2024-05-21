ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Петровский район Донецка
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Петровский район Донецка
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК фиксирует последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка
Сотрудник СЦКК фиксирует последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 01.10 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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Также представительство сообщило, что с 0.45 по 1.00 украинские войска выпустили четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.