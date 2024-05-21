https://ria.ru/20240521/donetsk-1947312494.html

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Петровский район Донецка

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Петровский район Донецка - РИА Новости, 21.05.2024

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Петровский район Донецка

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T01:28

2024-05-21T01:28

2024-05-21T01:28

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859740287_0:114:3071:1842_1920x0_80_0_0_07af3d37369d61a2747bccb91a5948e9.jpg

ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 01.10 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Также представительство сообщило, что с 0.45 по 1.00 украинские войска выпустили четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240519/obstrel-1946980529.html

https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947257033.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато