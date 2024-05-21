https://ria.ru/20240521/donbass-1947526294.html

Последний бастион. На Западе раскрыли, как закончится сражение за Донбасс

Последний бастион. На Западе раскрыли, как закончится сражение за Донбасс - РИА Новости, 21.05.2024

Последний бастион. На Западе раскрыли, как закончится сражение за Донбасс

Сражение за Донбасс завершится, как только Россия возьмет под контроль ключевой город в регионе — Славянск, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T20:38

2024-05-21T20:38

2024-05-21T20:38

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Сражение за Донбасс завершится, как только Россия возьмет под контроль ключевой город в регионе — Славянск, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube."Славянско-Краматорская агломерация — последняя большая агломерация, которую Украина все еще контролирует в Донбассе. Ее падение приведет к завершению битвы за Донбасс", — заявил аналитик.Как отметил Меркурис, ситуация для ВСУ в зоне специальной операции, особенно в Харьковской области, непростая, поскольку российские войска достигли существенных результатов на этом участке и продолжают продвигаться.Российская армия в последние месяцы нанесла ряд серьезных поражений ВСУ в зоне специальной операции и освободила такие ключевые населенные пункты, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также большое количество других селений в Донбассе. Кроме того, российские войска начали успешно продвигаться в Харьковской области, где нанесли потери живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.

https://ria.ru/20240521/udar-1947515787.html

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донбасс

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в мире, донбасс, харьковская область, россия, вооруженные силы украины