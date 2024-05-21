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Последний бастион. На Западе раскрыли, как закончится сражение за Донбасс - РИА Новости, 21.05.2024
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20:38 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/donbass-1947526294.html
Последний бастион. На Западе раскрыли, как закончится сражение за Донбасс
Последний бастион. На Западе раскрыли, как закончится сражение за Донбасс - РИА Новости, 21.05.2024
Последний бастион. На Западе раскрыли, как закончится сражение за Донбасс
Сражение за Донбасс завершится, как только Россия возьмет под контроль ключевой город в регионе — Славянск, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T20:38
2024-05-21T20:38
в мире
донбасс
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Сражение за Донбасс завершится, как только Россия возьмет под контроль ключевой город в регионе — Славянск, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube."Славянско-Краматорская агломерация — последняя большая агломерация, которую Украина все еще контролирует в Донбассе. Ее падение приведет к завершению битвы за Донбасс", — заявил аналитик.Как отметил Меркурис, ситуация для ВСУ в зоне специальной операции, особенно в Харьковской области, непростая, поскольку российские войска достигли существенных результатов на этом участке и продолжают продвигаться.Российская армия в последние месяцы нанесла ряд серьезных поражений ВСУ в зоне специальной операции и освободила такие ключевые населенные пункты, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также большое количество других селений в Донбассе. Кроме того, российские войска начали успешно продвигаться в Харьковской области, где нанесли потери живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.
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в мире, донбасс, харьковская область, россия, вооруженные силы украины
В мире, Донбасс, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Последний бастион. На Западе раскрыли, как закончится сражение за Донбасс

Меркурис: сражение за Донбасс закончится после освобождения Россией Славянска

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Реактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Сражение за Донбасс завершится, как только Россия возьмет под контроль ключевой город в регионе — Славянск, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube.
"Славянско-Краматорская агломерация — последняя большая агломерация, которую Украина все еще контролирует в Донбассе. Ее падение приведет к завершению битвы за Донбасс", — заявил аналитик.
Лондон - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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Как отметил Меркурис, ситуация для ВСУ в зоне специальной операции, особенно в Харьковской области, непростая, поскольку российские войска достигли существенных результатов на этом участке и продолжают продвигаться.
Российская армия в последние месяцы нанесла ряд серьезных поражений ВСУ в зоне специальной операции и освободила такие ключевые населенные пункты, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также большое количество других селений в Донбассе. Кроме того, российские войска начали успешно продвигаться в Харьковской области, где нанесли потери живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.
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В миреДонбассХарьковская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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