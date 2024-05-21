Последний бастион. На Западе раскрыли, как закончится сражение за Донбасс
Меркурис: сражение за Донбасс закончится после освобождения Россией Славянска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции
Реактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Сражение за Донбасс завершится, как только Россия возьмет под контроль ключевой город в регионе — Славянск, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube.
"Славянско-Краматорская агломерация — последняя большая агломерация, которую Украина все еще контролирует в Донбассе. Ее падение приведет к завершению битвы за Донбасс", — заявил аналитик.
Как отметил Меркурис, ситуация для ВСУ в зоне специальной операции, особенно в Харьковской области, непростая, поскольку российские войска достигли существенных результатов на этом участке и продолжают продвигаться.
Российская армия в последние месяцы нанесла ряд серьезных поражений ВСУ в зоне специальной операции и освободила такие ключевые населенные пункты, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также большое количество других селений в Донбассе. Кроме того, российские войска начали успешно продвигаться в Харьковской области, где нанесли потери живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.