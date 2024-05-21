https://ria.ru/20240521/dollar-1947308498.html
Американский конгрессмен забил тревогу из-за угрозы отказа мира от доллара
Американский конгрессмен забил тревогу из-за угрозы отказа мира от доллара - РИА Новости, 21.05.2024
Американский конгрессмен забил тревогу из-за угрозы отказа мира от доллара
Растущая инфляция вынуждает страны отказываться от доллара из-за его девальвации, заявил член палаты представителей конгресса США Томас Мэсси. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T00:06
2024-05-21T00:06
2024-05-21T05:47
кентукки
конгресс сша
федеральная резервная система сша
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Растущая инфляция вынуждает страны отказываться от доллара из-за его девальвации, заявил член палаты представителей конгресса США Томас Мэсси."Весь мир держится за доллар, поэтому когда мы обесцениваем его, мы не только подвергаем испытанию свой народ, но и весь мир", — заявил Мэсси, республиканец от штата Кентукки, в интервью консервативному радиоведущему Гленну Беку."Миру наскучивает, что им так пользуются, и, когда они начнут прибегать к альтернативным валютам или будут хранить капитал в собственных суверенных фондах, тогда нам больше некого будет использовать, кроме как собственных граждан", — добавил конгрессмен.На прошлой неделе Месси представил законопроект о роспуске Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей в стране функцию центрального банка. Конгрессмен обвинил ведомство в том, что его политика привела к "девальвации доллара и спровоцировала высокую инфляцию".
https://ria.ru/20240517/dollar-1946681992.html
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кентукки, конгресс сша, федеральная резервная система сша
Кентукки, Конгресс США, Федеральная резервная система США
Американский конгрессмен забил тревогу из-за угрозы отказа мира от доллара
Конгрессмен Мэсси: рост инфляции вынуждает страны отказываться от доллара