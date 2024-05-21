https://ria.ru/20240521/dnepropetrovsk-1947515273.html
Днепропетровские власти сообщили о повреждении инфраструктурного объекта
Днепропетровские власти сообщили о повреждении инфраструктурного объекта - РИА Новости, 21.05.2024
Днепропетровские власти сообщили о повреждении инфраструктурного объекта
Промышленное предприятие и объект инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области, сообщил во вторник глава областной военной администрации Сергей Лысак в... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T19:22
2024-05-21T19:22
2024-05-21T19:22
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Промышленное предприятие и объект инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области, сообщил во вторник глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. "Повреждены инфраструктурный объект, промышленное предприятие", - написал Лысак.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231113/vzryv-1909235834.html
днепропетровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, днепропетровская область, вооруженные силы рф
В мире, ЖКХ, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Днепропетровские власти сообщили о повреждении инфраструктурного объекта
Днепропетровские власти: в регионе поврежден объект инфраструктуры и предприятие