https://ria.ru/20240521/dnepropetrovsk-1947515273.html

Днепропетровские власти сообщили о повреждении инфраструктурного объекта

Днепропетровские власти сообщили о повреждении инфраструктурного объекта - РИА Новости, 21.05.2024

Днепропетровские власти сообщили о повреждении инфраструктурного объекта

Промышленное предприятие и объект инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области, сообщил во вторник глава областной военной администрации Сергей Лысак в... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T19:22

2024-05-21T19:22

2024-05-21T19:22

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Промышленное предприятие и объект инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области, сообщил во вторник глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. "Повреждены инфраструктурный объект, промышленное предприятие", - написал Лысак.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231113/vzryv-1909235834.html

днепропетровская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, днепропетровская область, вооруженные силы рф