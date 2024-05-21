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В Аргентине нашли новый вид плотоядного динозавра - РИА Новости, 21.05.2024
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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
21:05 21.05.2024 (обновлено: 21:11 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/dinozavr-1947530131.html
В Аргентине нашли новый вид плотоядного динозавра
В Аргентине нашли новый вид плотоядного динозавра - РИА Новости, 21.05.2024
В Аргентине нашли новый вид плотоядного динозавра
Палеонтологи обнаружили в Аргентине новый вид плотоядного динозавра, жившего 69 миллионов лет назад, сообщил национальный научный и технический... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T21:05
2024-05-21T21:11
наука
аргентина
чубут
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 мая - РИА Новости. Палеонтологи обнаружили в Аргентине новый вид плотоядного динозавра, жившего 69 миллионов лет назад, сообщил национальный научный и технический исследовательский совет CONICET. "Специалисты CONICET сообщили об обнаружении нового плотоядного динозавра, который жил на территории современной провинции Чубут 69 миллионов лет назад. Речь идёт о семействе абелизавридов", - говорится в сообщении. Эти динозавры населяли древний южный суперконтинент Гондвану. Это были двуногие животные с рудиментарными передними конечностями. Новый вид отличается небольшим размером черепа и отсутствием рогов, которыми обладал, например, карнотавр - распространенный на континенте вид динозавра из того же семейства. Палеонтологи нашли несколько костей черепа, почти полный набор костей позвоночника, целое бедро, несколько костей хвоста и почти целые ноги динозавра.
https://ria.ru/20240105/dinozavr-1919862006.html
https://ria.ru/20240310/dinozavry-1931666057.html
аргентина
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аргентина, чубут
Наука, Аргентина, Чубут
В Аргентине нашли новый вид плотоядного динозавра

Палеонтологи обнаружили новый вид плотоядного динозавра в Аргентине

© CONICET/Gabriel Díaz Yantén3D-реконструкция динозавра из аргентинской провинции Чубут
3D-реконструкция динозавра из аргентинской провинции Чубут
© CONICET/Gabriel Díaz Yantén
3D-реконструкция динозавра из аргентинской провинции Чубут. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 мая - РИА Новости. Палеонтологи обнаружили в Аргентине новый вид плотоядного динозавра, жившего 69 миллионов лет назад, сообщил национальный научный и технический исследовательский совет CONICET.
«
"Специалисты CONICET сообщили об обнаружении нового плотоядного динозавра, который жил на территории современной провинции Чубут 69 миллионов лет назад. Речь идёт о семействе абелизавридов", - говорится в сообщении.
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Эти динозавры населяли древний южный суперконтинент Гондвану. Это были двуногие животные с рудиментарными передними конечностями.
© CONICET/Amalia VillafañeИскопаемые останки плотоядного динозавра, найденные на территории провинции Чубут
Ископаемые останки плотоядного динозавра, найденные на территории провинции Чубут
© CONICET/Amalia Villafañe
Ископаемые останки плотоядного динозавра, найденные на территории провинции Чубут
Новый вид отличается небольшим размером черепа и отсутствием рогов, которыми обладал, например, карнотавр - распространенный на континенте вид динозавра из того же семейства.
Палеонтологи нашли несколько костей черепа, почти полный набор костей позвоночника, целое бедро, несколько костей хвоста и почти целые ноги динозавра.
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НаукаАргентинаЧубут
 
 
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