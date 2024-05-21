В Аргентине нашли новый вид плотоядного динозавра
Палеонтологи обнаружили новый вид плотоядного динозавра в Аргентине
© CONICET/Gabriel Díaz Yantén3D-реконструкция динозавра из аргентинской провинции Чубут
© CONICET/Gabriel Díaz Yantén
3D-реконструкция динозавра из аргентинской провинции Чубут. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 мая - РИА Новости. Палеонтологи обнаружили в Аргентине новый вид плотоядного динозавра, жившего 69 миллионов лет назад, сообщил национальный научный и технический исследовательский совет CONICET.
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"Специалисты CONICET сообщили об обнаружении нового плотоядного динозавра, который жил на территории современной провинции Чубут 69 миллионов лет назад. Речь идёт о семействе абелизавридов", - говорится в сообщении.
Эти динозавры населяли древний южный суперконтинент Гондвану. Это были двуногие животные с рудиментарными передними конечностями.
© CONICET/Amalia VillafañeИскопаемые останки плотоядного динозавра, найденные на территории провинции Чубут
© CONICET/Amalia Villafañe
Ископаемые останки плотоядного динозавра, найденные на территории провинции Чубут
Новый вид отличается небольшим размером черепа и отсутствием рогов, которыми обладал, например, карнотавр - распространенный на континенте вид динозавра из того же семейства.
Палеонтологи нашли несколько костей черепа, почти полный набор костей позвоночника, целое бедро, несколько костей хвоста и почти целые ноги динозавра.