https://ria.ru/20240521/dinozavr-1947530131.html

В Аргентине нашли новый вид плотоядного динозавра

В Аргентине нашли новый вид плотоядного динозавра - РИА Новости, 21.05.2024

В Аргентине нашли новый вид плотоядного динозавра

Палеонтологи обнаружили в Аргентине новый вид плотоядного динозавра, жившего 69 миллионов лет назад, сообщил национальный научный и технический... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T21:05

2024-05-21T21:05

2024-05-21T21:11

наука

аргентина

чубут

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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 мая - РИА Новости. Палеонтологи обнаружили в Аргентине новый вид плотоядного динозавра, жившего 69 миллионов лет назад, сообщил национальный научный и технический исследовательский совет CONICET. "Специалисты CONICET сообщили об обнаружении нового плотоядного динозавра, который жил на территории современной провинции Чубут 69 миллионов лет назад. Речь идёт о семействе абелизавридов", - говорится в сообщении. Эти динозавры населяли древний южный суперконтинент Гондвану. Это были двуногие животные с рудиментарными передними конечностями. Новый вид отличается небольшим размером черепа и отсутствием рогов, которыми обладал, например, карнотавр - распространенный на континенте вид динозавра из того же семейства. Палеонтологи нашли несколько костей черепа, почти полный набор костей позвоночника, целое бедро, несколько костей хвоста и почти целые ноги динозавра.

https://ria.ru/20240105/dinozavr-1919862006.html

https://ria.ru/20240310/dinozavry-1931666057.html

аргентина

чубут

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аргентина, чубут