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Ситников призвал внимательно относиться к здоровью детей на экзаменах - РИА Новости, 21.05.2024
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Костромская область
Костромская область
 
14:02 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/deti-1947410382.html
Ситников призвал внимательно относиться к здоровью детей на экзаменах
Ситников призвал внимательно относиться к здоровью детей на экзаменах - РИА Новости, 21.05.2024
Ситников призвал внимательно относиться к здоровью детей на экзаменах
Губернатор Костромской области Сергей Ситников призвал педагогов внимательно относиться к здоровью детей во время экзаменов, сообщает во вторник администрация... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:02
2024-05-21T14:02
костромская область
сергей ситников
дети
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КОСТРОМА, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников призвал педагогов внимательно относиться к здоровью детей во время экзаменов, сообщает во вторник администрация области. В Костромской области для сдачи школьных экзаменов зарегистрировались 7150 выпускников девятых классов, 2743 выпускника одиннадцатых классов, 167 выпускников прошлых лет и 50 обучающихся в профессиональных образовательных организациях. Основной период аттестации для девятиклассников пройдет с 21 мая по 2 июля, для одиннадцатиклассников - с 23 мая по 5 июля. Дополнительный период проведения экзаменов - с 3 по 24 сентября. По словам губернатора Сергея Ситникова, экзаменационный период становится серьезным испытанием для школьников, глава региона отметил важность подхода к организации процесса с позиций сохранения физического и психологического здоровья детей. "Детей нужно беречь, у них вся жизнь впереди. Поэтому большая просьба: при организации экзаменов не забывайте главную позицию - сохранить здоровье учащихся, физическое и психологическое. Государственную аттестацию проводим, заботясь о детях и их родителях - зачастую они волнуются не меньше", - сказал Ситников. Также губернатор обратил внимание на то, что учащиеся школ, где организованы пункты сдачи ЕГЭ, во время проведения экзаменов должны быть привлечены к образовательному процессу на базе других учреждений, в том числе - дополнительного образования и культуры. "У нас родители лето своё планируют исходя из того, чтобы ребёнок был под присмотром. А тут у вас целая неделя сложится, когда ряд учебных заведений, прекратив образовательный процесс, могут поставить родителей в крайне неудобное положение. Сделайте так, чтобы дети не болтались, чтобы были заняты. Это и экскурсионная работа, и практическая работа на местности", - подчеркнул Сергей Ситников.
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сергей ситников, дети
Костромская область, Сергей Ситников, Дети

Ситников призвал внимательно относиться к здоровью детей на экзаменах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Губернатор Костромской области Сергей Ситников
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КОСТРОМА, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников призвал педагогов внимательно относиться к здоровью детей во время экзаменов, сообщает во вторник администрация области.
В Костромской области для сдачи школьных экзаменов зарегистрировались 7150 выпускников девятых классов, 2743 выпускника одиннадцатых классов, 167 выпускников прошлых лет и 50 обучающихся в профессиональных образовательных организациях. Основной период аттестации для девятиклассников пройдет с 21 мая по 2 июля, для одиннадцатиклассников - с 23 мая по 5 июля. Дополнительный период проведения экзаменов - с 3 по 24 сентября.
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По словам губернатора Сергея Ситникова, экзаменационный период становится серьезным испытанием для школьников, глава региона отметил важность подхода к организации процесса с позиций сохранения физического и психологического здоровья детей.
"Детей нужно беречь, у них вся жизнь впереди. Поэтому большая просьба: при организации экзаменов не забывайте главную позицию - сохранить здоровье учащихся, физическое и психологическое. Государственную аттестацию проводим, заботясь о детях и их родителях - зачастую они волнуются не меньше", - сказал Ситников.
Также губернатор обратил внимание на то, что учащиеся школ, где организованы пункты сдачи ЕГЭ, во время проведения экзаменов должны быть привлечены к образовательному процессу на базе других учреждений, в том числе - дополнительного образования и культуры.
"У нас родители лето своё планируют исходя из того, чтобы ребёнок был под присмотром. А тут у вас целая неделя сложится, когда ряд учебных заведений, прекратив образовательный процесс, могут поставить родителей в крайне неудобное положение. Сделайте так, чтобы дети не болтались, чтобы были заняты. Это и экскурсионная работа, и практическая работа на местности", - подчеркнул Сергей Ситников.
 
Костромская областьСергей СитниковДети
 
 
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