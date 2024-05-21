https://ria.ru/20240521/deti-1947410382.html

Ситников призвал внимательно относиться к здоровью детей на экзаменах

Ситников призвал внимательно относиться к здоровью детей на экзаменах - РИА Новости, 21.05.2024

Ситников призвал внимательно относиться к здоровью детей на экзаменах

Губернатор Костромской области Сергей Ситников призвал педагогов внимательно относиться к здоровью детей во время экзаменов, сообщает во вторник администрация... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:02

2024-05-21T14:02

2024-05-21T14:02

костромская область

сергей ситников

дети

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КОСТРОМА, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников призвал педагогов внимательно относиться к здоровью детей во время экзаменов, сообщает во вторник администрация области. В Костромской области для сдачи школьных экзаменов зарегистрировались 7150 выпускников девятых классов, 2743 выпускника одиннадцатых классов, 167 выпускников прошлых лет и 50 обучающихся в профессиональных образовательных организациях. Основной период аттестации для девятиклассников пройдет с 21 мая по 2 июля, для одиннадцатиклассников - с 23 мая по 5 июля. Дополнительный период проведения экзаменов - с 3 по 24 сентября. По словам губернатора Сергея Ситникова, экзаменационный период становится серьезным испытанием для школьников, глава региона отметил важность подхода к организации процесса с позиций сохранения физического и психологического здоровья детей. "Детей нужно беречь, у них вся жизнь впереди. Поэтому большая просьба: при организации экзаменов не забывайте главную позицию - сохранить здоровье учащихся, физическое и психологическое. Государственную аттестацию проводим, заботясь о детях и их родителях - зачастую они волнуются не меньше", - сказал Ситников. Также губернатор обратил внимание на то, что учащиеся школ, где организованы пункты сдачи ЕГЭ, во время проведения экзаменов должны быть привлечены к образовательному процессу на базе других учреждений, в том числе - дополнительного образования и культуры. "У нас родители лето своё планируют исходя из того, чтобы ребёнок был под присмотром. А тут у вас целая неделя сложится, когда ряд учебных заведений, прекратив образовательный процесс, могут поставить родителей в крайне неудобное положение. Сделайте так, чтобы дети не болтались, чтобы были заняты. Это и экскурсионная работа, и практическая работа на местности", - подчеркнул Сергей Ситников.

https://ria.ru/20240410/obsledovanie-1939130766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей ситников, дети