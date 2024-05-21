https://ria.ru/20240521/deti-1947366293.html

В летней оздоровительной кампании примут участие пять миллионов детей

В летней оздоровительной кампании примут участие пять миллионов детей - РИА Новости, 21.05.2024

В летней оздоровительной кампании примут участие пять миллионов детей

В летней оздоровительной кампании 2024 года будут участвовать 5 миллионов 300 тысяч детей, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T11:33

2024-05-21T11:33

2024-05-21T11:37

общество

россия

сергей кравцов

социальный навигатор

детские вопросы

детский отдых

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В летней оздоровительной кампании 2024 года будут участвовать 5 миллионов 300 тысяч детей, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "У нас в этом году охват детей составит пять миллионов 300 тысяч, из них порядка полутора миллионов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации", - сказал Кравцов на семинаре-совещании на тему: "Об организации и проведении летней оздоровительной кампании 2024 года". Министр также отметил, что 39 тысяч лагерей всех типов будут задействованы, общий объем финансирования на детский отдых увеличился на 8 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240520/deti-1947173468.html

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общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых