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В летней оздоровительной кампании примут участие пять миллионов детей - РИА Новости, 21.05.2024
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11:33 21.05.2024 (обновлено: 11:37 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/deti-1947366293.html
В летней оздоровительной кампании примут участие пять миллионов детей
В летней оздоровительной кампании примут участие пять миллионов детей - РИА Новости, 21.05.2024
В летней оздоровительной кампании примут участие пять миллионов детей
В летней оздоровительной кампании 2024 года будут участвовать 5 миллионов 300 тысяч детей, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:33
2024-05-21T11:37
общество
россия
сергей кравцов
социальный навигатор
детские вопросы
детский отдых
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В летней оздоровительной кампании 2024 года будут участвовать 5 миллионов 300 тысяч детей, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "У нас в этом году охват детей составит пять миллионов 300 тысяч, из них порядка полутора миллионов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации", - сказал Кравцов на семинаре-совещании на тему: "Об организации и проведении летней оздоровительной кампании 2024 года". Министр также отметил, что 39 тысяч лагерей всех типов будут задействованы, общий объем финансирования на детский отдых увеличился на 8 миллиардов рублей.
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общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, Детские вопросы, Детский отдых
В летней оздоровительной кампании примут участие пять миллионов детей

Кравцов: в летней оздоровительной кампании примут участие 5 млн 300 тысяч детей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДети в летнем лагере
Дети в летнем лагере - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Дети в летнем лагере. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В летней оздоровительной кампании 2024 года будут участвовать 5 миллионов 300 тысяч детей, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"У нас в этом году охват детей составит пять миллионов 300 тысяч, из них порядка полутора миллионов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации", - сказал Кравцов на семинаре-совещании на тему: "Об организации и проведении летней оздоровительной кампании 2024 года".
Министр также отметил, что 39 тысяч лагерей всех типов будут задействованы, общий объем финансирования на детский отдых увеличился на 8 миллиардов рублей.
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ОбществоРоссияСергей КравцовСоциальный навигаторДетские вопросыДетский отдых
 
 
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