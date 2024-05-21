Под Калининградом дерево упало на коляску с ребенком
Под Калининградом дерево упало на коляску с 2-летним ребенком, СК начал проверку
© Фото : Черняховск Главный/ВКонтактеМесто происшествия, где дерево упало на коляску в Черняховске под Калининградом
© Фото : Черняховск Главный/ВКонтакте
Место происшествия, где дерево упало на коляску в Черняховске под Калининградом
КАЛИНИНГРАД, 21 мая - РИА Новости. Дерево упало в Черняховске под Калининградом на велосипед - коляску, в которой находился 2-х летний ребенок, он госпитализирован с травмами, региональный СК начал доследственную проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«
"Проводится проверка в Черняховском межрайонном следственном отделе СУСК по факту травмирования малолетнего ребенка в результате падения на него дерева. Организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе.
О начале проверки сообщили РИА Новости и в прокуратуре Калининградской области. По информации пресс-службы, ребенок во время падения дерева был на тротуаре в сопровождении матери.
«
"В дневное время на улице Калининградской в Черняховске дерево упало на двухлетнего ребенка... По данному факту прокуратура города Черняховска проводит проверку исполнения федерального законодательства, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер реагирования", - сообщили в пресс-службе.
В Красногорске дерево упало на ребенка на детской площадке
21 апреля, 16:17