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Под Калининградом дерево упало на коляску с ребенком - РИА Новости, 21.05.2024
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17:18 21.05.2024 (обновлено: 17:48 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/derevo-1947484195.html
Под Калининградом дерево упало на коляску с ребенком
Под Калининградом дерево упало на коляску с ребенком - РИА Новости, 21.05.2024
Под Калининградом дерево упало на коляску с ребенком
Дерево упало в Черняховске под Калининградом на велосипед - коляску, в которой находился 2-х летний ребенок, он госпитализирован с травмами, региональный СК... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T17:18
2024-05-21T17:48
происшествия
черняховск
калининград
калининградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЛИНИНГРАД, 21 мая - РИА Новости. Дерево упало в Черняховске под Калининградом на велосипед - коляску, в которой находился 2-х летний ребенок, он госпитализирован с травмами, региональный СК начал доследственную проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Проводится проверка в Черняховском межрайонном следственном отделе СУСК по факту травмирования малолетнего ребенка в результате падения на него дерева. Организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе. О начале проверки сообщили РИА Новости и в прокуратуре Калининградской области. По информации пресс-службы, ребенок во время падения дерева был на тротуаре в сопровождении матери. "В дневное время на улице Калининградской в Черняховске дерево упало на двухлетнего ребенка... По данному факту прокуратура города Черняховска проводит проверку исполнения федерального законодательства, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер реагирования", - сообщили в пресс-службе.
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черняховск
калининград
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происшествия, черняховск, калининград, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Черняховск, Калининград, Калининградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Под Калининградом дерево упало на коляску с ребенком

Под Калининградом дерево упало на коляску с 2-летним ребенком, СК начал проверку

© Фото : Черняховск Главный/ВКонтактеМесто происшествия, где дерево упало на коляску в Черняховске под Калининградом
Место происшествия, где дерево упало на коляску в Черняховске под Калининградом - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : Черняховск Главный/ВКонтакте
Место происшествия, где дерево упало на коляску в Черняховске под Калининградом
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 21 мая - РИА Новости. Дерево упало в Черняховске под Калининградом на велосипед - коляску, в которой находился 2-х летний ребенок, он госпитализирован с травмами, региональный СК начал доследственную проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«
"Проводится проверка в Черняховском межрайонном следственном отделе СУСК по факту травмирования малолетнего ребенка в результате падения на него дерева. Организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе.
О начале проверки сообщили РИА Новости и в прокуратуре Калининградской области. По информации пресс-службы, ребенок во время падения дерева был на тротуаре в сопровождении матери.
«
"В дневное время на улице Калининградской в Черняховске дерево упало на двухлетнего ребенка... По данному факту прокуратура города Черняховска проводит проверку исполнения федерального законодательства, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер реагирования", - сообщили в пресс-службе.
Дерево упало на девочку на детской площадке в Красногорске Московской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
В Красногорске дерево упало на ребенка на детской площадке
21 апреля, 16:17
 
ПроисшествияЧерняховскКалининградКалининградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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