https://ria.ru/20240521/derevo-1947484195.html

Под Калининградом дерево упало на коляску с ребенком

Под Калининградом дерево упало на коляску с ребенком - РИА Новости, 21.05.2024

Под Калининградом дерево упало на коляску с ребенком

Дерево упало в Черняховске под Калининградом на велосипед - коляску, в которой находился 2-х летний ребенок, он госпитализирован с травмами, региональный СК... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T17:18

2024-05-21T17:18

2024-05-21T17:48

происшествия

черняховск

калининград

калининградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЛИНИНГРАД, 21 мая - РИА Новости. Дерево упало в Черняховске под Калининградом на велосипед - коляску, в которой находился 2-х летний ребенок, он госпитализирован с травмами, региональный СК начал доследственную проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Проводится проверка в Черняховском межрайонном следственном отделе СУСК по факту травмирования малолетнего ребенка в результате падения на него дерева. Организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе. О начале проверки сообщили РИА Новости и в прокуратуре Калининградской области. По информации пресс-службы, ребенок во время падения дерева был на тротуаре в сопровождении матери. "В дневное время на улице Калининградской в Черняховске дерево упало на двухлетнего ребенка... По данному факту прокуратура города Черняховска проводит проверку исполнения федерального законодательства, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер реагирования", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240421/derevo-1941359581.html

черняховск

калининград

калининградская область

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происшествия, черняховск, калининград, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)