https://ria.ru/20240521/deputat-1947541210.html

Румынского депутата на полгода лишили половины оклада за драку

Румынского депутата на полгода лишили половины оклада за драку - РИА Новости, 21.05.2024

Румынского депутата на полгода лишили половины оклада за драку

Депутат парламента Румынии Дан Вылчану полгода будет получать только половину оклада за драку, которую он учинил прямо в зале заседания законодательного... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T23:00

2024-05-21T23:00

2024-05-21T23:05

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КИШИНЕВ, 21 мая – РИА Новости. Депутат парламента Румынии Дан Вылчану полгода будет получать только половину оклада за драку, которую он учинил прямо в зале заседания законодательного собрания, такое решение приняла во вторник юридическая комиссия палаты депутатов, сообщает пресс-служба румынского парламента. Ранее во вторник румынские СМИ распространили видео, на котором была запечатлена драка двух депутатов. Вылчану в разгар конфликта напал на коллегу из Национально-либеральной партии Флорина Романа и укусил его за нос и ударил коленом в область головы. "Юридическая комиссия Палаты депутатов одобрила во вторник по просьбе Постоянного бюро максимальное наказание для независимого депутата Вылчану после его атаки на либерала Романа прямо во время пленарного заседания. Таким образом, депутату сократят зарплату на 50% в течение шести месяцев. Кроме того, в течение трех месяцев его выступление на пленарных заседаниях будет ограничено до 10 секунд", - говорится в распространенном для СМИ сообщении пресс-службы румынского парламента. Румынские телеканалы сообщают, что после инцидента депутат Роман, пострадавший в драке, обратился в Институт судебной медицины за медицинской справкой. Парламентарий заявил журналистам, что намерен подать в суд на Вылчану.

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в мире, румыния