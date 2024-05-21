https://ria.ru/20240521/delo-1947487392.html
В Нижнем Новгороде завели дело на живодера, до смерти избившего кота
В Нижнем Новгороде завели дело на живодера, до смерти избившего кота - РИА Новости, 21.05.2024
В Нижнем Новгороде завели дело на живодера, до смерти избившего кота
Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили на жителя Нижнего Новгорода, избившего кота, после чего животное погибло, сообщает региональное... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T17:35
2024-05-21T17:35
2024-05-21T18:01
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили на жителя Нижнего Новгорода, избившего кота, после чего животное погибло, сообщает региональное управление МВД. Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео с камеры домофона, как мужчина натравливает свою собаку на кота, а затем несколько раз пинает животное. После этого, по словам очевидцев, мужчина продолжил издеваться над животным. Кот погиб. Свидетели инцидента позвонили в полицию. Как сообщили в полиции, пьяного мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы. "В отношении ранее неоднократно судимого за кражи и грабёж мужчины составлены административные материалы за неповиновение законному распоряжению полицейского, мелкое хулиганство и появление в общественном месте в пьяном виде. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (жесткое обращение с животными)", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что за жестокое обращение с животным законодательством предусмотрено максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240314/proverka-1933047279.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Россия
В Нижнем Новгороде завели дело на живодера, до смерти избившего кота
Дело завели на нижегородца, избившего кота, после чего животное погибло
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили на жителя Нижнего Новгорода, избившего кота, после чего животное погибло, сообщает региональное управление МВД.
Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео с камеры домофона, как мужчина натравливает свою собаку на кота, а затем несколько раз пинает животное. После этого, по словам очевидцев, мужчина продолжил издеваться над животным. Кот погиб. Свидетели инцидента позвонили в полицию.
Как сообщили в полиции, пьяного мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы.
"В отношении ранее неоднократно судимого за кражи и грабёж мужчины составлены административные материалы за неповиновение законному распоряжению полицейского, мелкое хулиганство и появление в общественном месте в пьяном виде. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ
(жесткое обращение с животными)", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что за жестокое обращение с животным законодательством предусмотрено максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.