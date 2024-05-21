https://ria.ru/20240521/delo-1947487392.html

В Нижнем Новгороде завели дело на живодера, до смерти избившего кота

В Нижнем Новгороде завели дело на живодера, до смерти избившего кота - РИА Новости, 21.05.2024

В Нижнем Новгороде завели дело на живодера, до смерти избившего кота

Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили на жителя Нижнего Новгорода, избившего кота, после чего животное погибло, сообщает региональное... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T17:35

2024-05-21T17:35

2024-05-21T18:01

происшествия

нижний новгород

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили на жителя Нижнего Новгорода, избившего кота, после чего животное погибло, сообщает региональное управление МВД. Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео с камеры домофона, как мужчина натравливает свою собаку на кота, а затем несколько раз пинает животное. После этого, по словам очевидцев, мужчина продолжил издеваться над животным. Кот погиб. Свидетели инцидента позвонили в полицию. Как сообщили в полиции, пьяного мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы. "В отношении ранее неоднократно судимого за кражи и грабёж мужчины составлены административные материалы за неповиновение законному распоряжению полицейского, мелкое хулиганство и появление в общественном месте в пьяном виде. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (жесткое обращение с животными)", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что за жестокое обращение с животным законодательством предусмотрено максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240314/proverka-1933047279.html

https://ria.ru/20240202/kot-1924946682.html

нижний новгород

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нижний новгород, россия