https://ria.ru/20240521/davos-1947462919.html

Президент Всемирного экономического форума в Давосе покинет пост

Президент Всемирного экономического форума в Давосе покинет пост - РИА Новости, 21.05.2024

Президент Всемирного экономического форума в Давосе покинет пост

Президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб покинет пост, станет неисполнительным директором, сообщает портал Semafor со ссылкой на его РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T16:06

2024-05-21T16:06

2024-05-21T16:14

давос

швейцария

берге бренде

в мире

всемирный экономический форум

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб покинет пост, станет неисполнительным директором, сообщает портал Semafor со ссылкой на его письмо сотрудникам."Он уйдет с поста исполнительного председателя и перейдет на должность неисполнительного председателя", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что эту смену роли должно одобрить правительство Швейцарии, она должна быть окончательно согласована до ежегодной встречи ВЭФ в 2025 году.Шваб не назвал преемника, но заявил, что на протяжении последнего года исполнительные функции выполнялись исполнительным советом во главе с бывшим министром иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде.

https://ria.ru/20240115/forum-1920901214.html

давос

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

давос, швейцария, берге бренде, в мире, всемирный экономический форум