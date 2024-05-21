Рейтинг@Mail.ru
Президент Всемирного экономического форума в Давосе покинет пост - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 21.05.2024 (обновлено: 16:14 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/davos-1947462919.html
Президент Всемирного экономического форума в Давосе покинет пост
Президент Всемирного экономического форума в Давосе покинет пост - РИА Новости, 21.05.2024
Президент Всемирного экономического форума в Давосе покинет пост
Президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб покинет пост, станет неисполнительным директором, сообщает портал Semafor со ссылкой на его РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T16:06
2024-05-21T16:14
давос
швейцария
берге бренде
в мире
всемирный экономический форум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790904938_0:62:3072:1790_1920x0_80_0_0_c72f3f340e9e95e9d801e003e505c8e7.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб покинет пост, станет неисполнительным директором, сообщает портал Semafor со ссылкой на его письмо сотрудникам."Он уйдет с поста исполнительного председателя и перейдет на должность неисполнительного председателя", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что эту смену роли должно одобрить правительство Швейцарии, она должна быть окончательно согласована до ежегодной встречи ВЭФ в 2025 году.Шваб не назвал преемника, но заявил, что на протяжении последнего года исполнительные функции выполнялись исполнительным советом во главе с бывшим министром иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде.
https://ria.ru/20240115/forum-1920901214.html
давос
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790904938_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_76cd98761c4ea489a371cb1ee00b49cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
давос, швейцария, берге бренде, в мире, всемирный экономический форум
Давос, Швейцария, Берге Бренде, В мире, Всемирный экономический форум
Президент Всемирного экономического форума в Давосе покинет пост

Президент экономического форума в Давосе Шваб станет неисполнительным директором

© AP Photo / Markus SchreiberУчастники Всемирного экономического форума в Давосе
Участники Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Участники Всемирного экономического форума в Давосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб покинет пост, станет неисполнительным директором, сообщает портал Semafor со ссылкой на его письмо сотрудникам.
"Он уйдет с поста исполнительного председателя и перейдет на должность неисполнительного председателя", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что эту смену роли должно одобрить правительство Швейцарии, она должна быть окончательно согласована до ежегодной встречи ВЭФ в 2025 году.
Шваб не назвал преемника, но заявил, что на протяжении последнего года исполнительные функции выполнялись исполнительным советом во главе с бывшим министром иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде.
Подготовка к Всемирному экономическому форуму в Давосе - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Всемирный экономический форум в Давосе
15 января, 02:00
 
ДавосШвейцарияБерге БрендеВ миреВсемирный экономический форум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала