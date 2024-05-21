https://ria.ru/20240521/davos-1947462919.html
Президент Всемирного экономического форума в Давосе покинет пост
Президент Всемирного экономического форума в Давосе покинет пост - РИА Новости, 21.05.2024
Президент Всемирного экономического форума в Давосе покинет пост
Президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб покинет пост, станет неисполнительным директором, сообщает портал Semafor со ссылкой на его РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T16:06
2024-05-21T16:06
2024-05-21T16:14
давос
швейцария
берге бренде
в мире
всемирный экономический форум
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб покинет пост, станет неисполнительным директором, сообщает портал Semafor со ссылкой на его письмо сотрудникам."Он уйдет с поста исполнительного председателя и перейдет на должность неисполнительного председателя", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что эту смену роли должно одобрить правительство Швейцарии, она должна быть окончательно согласована до ежегодной встречи ВЭФ в 2025 году.Шваб не назвал преемника, но заявил, что на протяжении последнего года исполнительные функции выполнялись исполнительным советом во главе с бывшим министром иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде.
https://ria.ru/20240115/forum-1920901214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
давос, швейцария, берге бренде, в мире, всемирный экономический форум
Давос, Швейцария, Берге Бренде, В мире, Всемирный экономический форум
Президент Всемирного экономического форума в Давосе покинет пост
Президент экономического форума в Давосе Шваб станет неисполнительным директором